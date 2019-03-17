IKEA逛一半…男突靠近問：找袋子嗎　李懿才發現「大事不妙」！

記者潘慧中／綜合報導

模特兒出身的李懿個性活潑大方，深受不少觀眾喜愛，她16日透露當天去IKEA買東西時，逛到一半突然有位爸爸靠近問：「妳要找袋子嗎？在那邊。」回頭一看才察覺大事不妙，驚險10分鐘嚇得她直呼：「喔買尬！！！」

▲李懿。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）



李懿透露當時逛到一半，突然想回去剛經過的區域查看價錢，正當翻找價錢標籤時，旁邊突然有一名爸爸問她是否在找袋子，讓她一時摸不著頭緒，眼睛瞄向對方指的方向頓時嚇歪：「是我的包包！！！它就放在展示床上！！！」

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原來李懿一直不知道自己的包包掉了，她透露裡頭裝有錢包、手機等所有東西，而且她已經離開那個區域10分多鐘了，包包竟然沒有被拿走，裡面的東西也一樣都沒少，「重點是今天假日IKEA，人是多到無法想像！」

▲李懿慶幸包包沒被偷走。（圖／翻攝自Facebook／李懿-Summer）



李懿很感謝這名爸爸的熱心，「深深感受到在台灣濃濃人情味還有真的掉東西都找得回來！」不過有網友開玩笑說：「可能是包包上寫『有病』所以沒人敢拿吧？！」她看了則笑說：「哈哈哈哈可能喔！那我真的買對包包了。」

李懿臉書全文：

今天出門去IKEA買東西的時候，逛到一半想說回頭去剛剛經過的賣床區域看個價錢，一到那邊我就開始找價錢標籤這時旁邊有一位爸爸突然問：「你要找袋子嗎？在那邊」我還問說什麼袋子，眼睛看過去，喔買尬！！！是我的包包！！！他就放在展示床上！！！

裡面有錢包手機所有東西！！！而且我已經離開這個區域十分多鐘了！天啊～～～我的包包掉了竟然完全不知道！重點是今天假日IKEA 人是多到無法想像，竟然沒人拿走我包包，裡面東西也一樣都沒少，感謝這位爸爸，也深深感受到在台灣濃濃人情味還有真的掉東西都找得回來！

#人情味 #我有病