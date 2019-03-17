兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月迎來兒子「蔡桃貴」，不時分享育兒生活。他近日透露年輕單身的時候，在台北騎車根本不覺得害怕，但自從結婚載了二伯後，車速變得越來越慢，「騎到70就覺得好快…。」

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



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隨著蔡桃貴的誕生，蔡阿嘎車速一路掉到50，就算綠燈亮了也絕對不會衝第1個，他反而會確定左右沒有來車後才會啟動，「家裡有妻小、身份不一樣之後，真的會比較貪生怕死…哈哈哈哈。」如今終於體認到出門在外安全第一的道理。

▲蔡阿嘎有了妻兒後，騎車越來越小心。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎難得認真不搞笑的一面，讓不少粉絲大讚：「二伯嫁對人了啦」、「了不起負責」、「寧願慢七秒，也不要晚七天！」與其說是貪生怕死，不如說是好好注意自己的安全，也有網友認為不管是單身或已婚，騎車都要很小心。

▲蔡阿嘎一家三口。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



有趣的是，貼文底下有網友狂歪樓T恤上的女生照片，「那件T怎麼好像有一堆妹子」、「等等你的衣服是？」蔡阿嘎看了則笑回：「蔡桃貴說喜歡漂亮姐姐，他叫我穿的啦！！！」小插曲逗樂不少粉絲。

▲不少網友歪樓狂盯蔡阿嘎的T恤圖案。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



蔡阿嘎臉書全文：

【蔡阿嘎新手爸爸的碎碎念】

以前單身年輕時候，騎車橫衝台北直直撞也都沒在怕，結了婚載二伯之後，車速漸漸越來越慢，騎到70就覺得好快...

現在蔡桃貴出生了，騎車車速不只掉到5、60，現在綠燈亮了，絕對不會衝第一個、還要確定左右沒有來車之後才啟動。家裡有妻小、身份不一樣之後，真的會比較貪生怕死....哈哈哈哈