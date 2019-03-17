ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人

記者潘慧中／綜合報導

蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月迎來兒子「蔡桃貴」，不時分享育兒生活。他近日透露年輕單身的時候，在台北騎車根本不覺得害怕，但自從結婚載了二伯後，車速變得越來越慢，「騎到70就覺得好快…。」

▲▼兒子出生後…蔡阿嘎變了！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

請繼續往下閱讀...

隨著蔡桃貴的誕生，蔡阿嘎車速一路掉到50，就算綠燈亮了也絕對不會衝第1個，他反而會確定左右沒有來車後才會啟動，「家裡有妻小、身份不一樣之後，真的會比較貪生怕死…哈哈哈哈。」如今終於體認到出門在外安全第一的道理。

▲▼兒子出生後…蔡阿嘎變了！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎有了妻兒後，騎車越來越小心。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎難得認真不搞笑的一面，讓不少粉絲大讚：「二伯嫁對人了啦」、「了不起負責」、「寧願慢七秒，也不要晚七天！」與其說是貪生怕死，不如說是好好注意自己的安全，也有網友認為不管是單身或已婚，騎車都要很小心。

▲▼兒子出生後…蔡阿嘎變了！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎一家三口。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

有趣的是，貼文底下有網友狂歪樓T恤上的女生照片，「那件T怎麼好像有一堆妹子」、「等等你的衣服是？」蔡阿嘎看了則笑回：「蔡桃貴說喜歡漂亮姐姐，他叫我穿的啦！！！」小插曲逗樂不少粉絲。

▲▼兒子出生後…蔡阿嘎變了！（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲不少網友歪樓狂盯蔡阿嘎的T恤圖案。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎臉書全文：

【蔡阿嘎新手爸爸的碎碎念】
以前單身年輕時候，騎車橫衝台北直直撞也都沒在怕，結了婚載二伯之後，車速漸漸越來越慢，騎到70就覺得好快...

現在蔡桃貴出生了，騎車車速不只掉到5、60，現在綠燈亮了，絕對不會衝第一個、還要確定左右沒有來車之後才啟動。家裡有妻小、身份不一樣之後，真的會比較貪生怕死....哈哈哈哈

被戴綠帽？我和老婆都長得不錯　女兒醜得像魚...他怒帶去做鑑定

推薦閱讀

中職啦啦隊妹首上《玩很大》！　熱褲站一排「蜜大腿全露」男粉羞爆

中職啦啦隊妹首上《玩很大》！　熱褲站一排「蜜大腿全露」男粉羞爆

隋棠陪Max盪鞦韆…下秒驚喊「小心」！　象山站旁公園玩全被拍

隋棠陪Max盪鞦韆…下秒驚喊「小心」！　象山站旁公園玩全被拍

陳意涵坐月子「越吃越瘦」網跪求菜單！　產後1個月「真實體重」曝光

陳意涵坐月子「越吃越瘦」網跪求菜單！　產後1個月「真實體重」曝光

小孩熟睡才能做！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：是真的

小孩熟睡才能做！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：是真的

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰

張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰

梧桐妹說難聽話「同學都這樣」還嘴硬！　賈靜雯一句話讓她秒認錯

梧桐妹說難聽話「同學都這樣」還嘴硬！　賈靜雯一句話讓她秒認錯

熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光

熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光

IKEA逛一半…男突靠近問：找袋子嗎　李懿才發現「大事不妙」！

IKEA逛一半…男突靠近問：找袋子嗎　李懿才發現「大事不妙」！

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡阿嘎, 二伯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「女生不是拿來分享的！」　羅志祥4年前開示..打趴鄭俊英噁爛事
  2. DC證實：《自殺突擊隊》砍掉重練！　「只剩小丑女」沒有小丑
  3. 雷／《魂囚》結局大翻轉！瑪麗爸現身…最大魔王是他
  4. 麥可傑克森愛女驚傳割腕！父親被控騷擾男童影片播出崩潰
  5. 大韓民國萬歲「在法國被丟尿瓶」　宋一國心痛：只因為是亞洲小孩！
  6. 艾力克斯求曝光遭「魚甩臉20次」　連吞27顆哇沙米小籠包掛急診
  7. 兒子出生後…蔡阿嘎認變了！　「騎車3貼心舉動」網讚：二伯嫁對人
  8. 假ABC：講台語的女生很low！黃小柔傻眼拆穿「只是去國外4天3夜」
  9. 13年沒請過假！陳文茜肺部長腫瘤將開刀　「聽話找代班」休養2周
  10. 太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366