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慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

記者潘慧中／綜合報導

江倩齡9日凌晨發生車禍，警消和醫護人員到場後發現她已經斷氣，得年29歲，圈內外好友無不心碎，10日晚間舉行追思會，老公黃偉津深情告白35分鐘送她最後一程，「以前她把我藏起來，但現在我可以大方地說：『我是她老公。』」

▲▼江倩齡（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

▲江倩齡已經秘婚3年。（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

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據《星洲日報》報導，黃偉津在追思會上數度泣不成聲，「我們認識16年、結婚3年，妳真的帶給我很多歡樂，我答應妳，我會成為更好的人，完成妳的心願。」因為顧及江倩齡的藝人身份，小倆口始終保密結婚的消息，「我們不能像一般情侶一樣，所以你們不認識我，現在我就告訴你們，我是江倩齡的老公。」

▲▼江倩齡（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

▲江倩齡家屬10日舉行追思會。（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

黃偉津坦言得知噩耗當下失去理智用力敲打太平間的門，「現在右手仍然很痛，但再痛也不及心痛。」直到看到江倩齡的遺體才接受事實，「這是我最後一次為妳失去理智。」知道老婆最放心不下家人，他承諾一定會照顧好妻子的家人，「雖然她的肉體已死，但看著她的照片，仍覺得她在笑著安慰我。」字字句句都能感受到他對老婆用情至深。

認識了16個年頭，黃偉津透露戀愛過程歷經不少波折，江倩齡的父母親一度反對，但女方仍堅持跟他在一起，回想起3年前求婚當天，他原本以為計劃了一場完美的求婚儀式，怎料女方早就收買他的朋友偷戒指，「娶妳的時候，我在心裡立下一個諾言，就算被妳討厭也要保護妳，因為我真的很愛妳。」

▲▼江倩齡（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

▲黃偉津承諾江倩齡會好好照顧她的家人。（圖／翻攝自Instagram／emilykcl）

江倩齡9日淩晨3點半開車外出，行經吉隆坡舊古仔路（Kuchai Lama）NSK霸級市場時，在轉彎處不慎失控撞上一旁大樹，導致車頭嚴重毀損，椅墊隱約可見血跡，可以想見衝擊力之大，頭部因此受到重創，警方目前已經著手偵辦，要釐清事故原因是意外或是酒駕。

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