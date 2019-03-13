王瞳來真的！　直播豪賭87樂團「入圍金曲就裸奔」

記者林奕如／台北報導

王瞳、艾成「87樂團」第二張專輯沈寂4年才發行，艾成說最希望就是能夠入圍金曲獎，王瞳說如果入圍就裸奔，讓團員看傻，紛紛笑說現在直播無法反悔。何豪傑說裸奔很好啊，他還可以正面示人，團員好感情讓大家笑說可以隨時放屁也沒關係。

▲王瞳喊話87樂團入圍金曲就裸奔。（圖／民視提供）

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王瞳在民視八點檔《大時代》被劇情安排到美國唸書，讓大家直呼超想念她，她表示最近已經有陸續收到劇本了，她更放話說現階段的劇本都跟她回歸有很濃厚的關係，請大家一定要鎖定。她13日和團員艾成、何豪傑、樂咖、阿修羅一起上直播節目《你在大聲什麼》，一身勁裝小露美胸，喊話希望今年可以順利入圍金曲獎，讓大家知道他們認真在做音樂。

節目中團員還接受真心話挑戰，主唱艾成也被公認是團員內EQ最差，王瞳還補刀說：「IQ也很差，因為出社會只專注唱歌，人情世故比較不懂，但經過這幾年在台灣的社會，已經慢慢修煉，現在進步很多。」鼓手何豪傑被公認最像阿桑，可以碎碎念一件事情很久，何豪傑喊冤說：「他們太不了解我了，我是歐巴不是阿桑。」

▲艾成是團員中公認EQ更差，王瞳補刀IQ也很差。（圖／民視提供）

「87樂團」現場還玩時下最好玩的 「大腳心臟病」，除了看誰出腳快，還要在健康步道上玩，何豪傑表示看這個小小顆感覺沒什麼痛感，沒想到踩上去真的會冒汗，超級痠痛。王瞳說自己其實不會怕健康步道，但要用腳玩心臟病真的特別緊張，鮮少流汗的她也從腋下冒汗，讓她直呼真的好糗，而且踩上去比自己想像的痛，讓她忍不住腿軟。裡面最不害怕的艾成看到健康步道笑說，以後綜藝節目，歡迎發他來挑戰，因為自己最不怕痛了。