粉絲狂傳「清宮末代照」她99%撞臉HowHow！網看傻笑瘋：後勁超強

記者李玟儀／綜合報導

撞臉不稀奇，但撞臉的對象如果是古代外國人呢？擁有百萬粉絲的知名YouTuber HowHow（陳孜昊）分享一張照片，相片中人物的時空背景是清末時期，但這都不是重點，而是網友發現他竟然成了「時空旅人」，和「末代皇后」婉容的家庭教師伊莎貝超像！

▲▼網友惡搞伊莎貝的維基百科介紹。（圖／翻攝自臉書／HowFun如何爽、維基百科）

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HowHow崩潰發文：「不要再傳伊莎貝的照片給我了。」附圖是維基百科中介紹莊士敦時用的照片，莊士敦生於1874年是愛丁堡人，畢業於愛丁堡大學及牛津大學，曾在香港殖民地政府任職，1919年進入紫禁城成為清朝末代皇帝溥儀的外籍老師。

雖然是莊士敦的照片，但網友的焦點全在右邊的女性「伊莎貝」，伊莎貝生於1902年，父親是一位傳教士，1922年從衛斯理學院畢業後，成為末代皇后婉容的家庭教師，當時在紫禁城她和莊士敦一起和婉容留下合影。

▲▼HowHow、伊莎貝、羅志祥對比圖。（圖／翻攝自維基百科、臉書／HowFun如何爽、羅志祥）

原本是一張平凡無奇的歷史照，卻因為伊莎貝長得超像HowHow意外引起討論，照片中伊莎貝的神韻、表情和HowHow某些角度神似，只要是How粉幾乎看一眼就會被戳中笑點，粉絲笑稱，「偷偷時空旅行被抓到了齁」、「時空旅人是你」、「請不要教壞婉容！」還有人說：「有點像羅志祥。」

好笑的是，動作超快的粉絲已經編輯了維基百科頁面，伊莎貝照片上方的名字直接改為「陳孜昊HowHow」，介紹文中開頭也直接寫「陳孜昊」，粉絲的無厘頭舉動也難怪HowHow要發文：「請大家幫我低調。」