快訊／張庭瑚3鞠躬道歉！「喝酒回家又冒險騎車」還原酒駕經過

記者李玟儀／綜合報導

男星張庭瑚12日一早被爆上個月21日酒駕自摔，現場畫面曝光，機車噴飛冒出大量火花，他摔下車臉破相縫了4針，消息曝光後經紀公司安排在下午4點召開記者，會還原事發經過。

▲張庭瑚今早現身地檢署戴著口罩遮掩傷勢。（圖／記者黃彥傑攝）

張庭瑚拿下口罩在經紀公司工作人員的陪同下出面，一現身先90度鞠躬，他表示自己最了不好的示範，「身為公眾人物，對不起大家，對不起電視台，對不起關心、支持我的人。」一連3次鞠躬承諾負起法律責任。

請繼續往下閱讀...

▲張庭瑚酒駕召開道歉記者會。（圖／《ETtoday星光雲》）

至於為什麼搭車返家後又再度出門，張庭瑚還原經過，因為生日的關係當天不只一場聚會，結束KTV慶生後，還有別的朋友邀約，才會在第一次聚會搭乘計程車返家後又冒險騎車出門，結果發生意外，並且導致臉部受傷、後續行程受影響。

▲張庭瑚3度鞠躬道歉。（圖／《ETtoday星光雲》）

張庭瑚2月20日和幾名友人相約在中山區的錢櫃慶生，席間喝了2杯紅酒，結束時搭乘計程車離開，不過回家後卻又接到朋友的電話，隨即騎機車出門，經過警方的臨檢點附近時，摔倒導致輕微擦傷，臉更因此破相縫了4針，不過7日新戲舉辦首映會時，經紀方僅表示他因為車禍受傷缺席，對於酒駕一事隻字未提，惹來網友質疑。

另外，內湖分局表示，有關報導藝人騎車自摔案件，108年2月21日凌晨1點40分張男騎乘普重機(檔車)沿成功路三段往北，在未到星雲街口前，於下坡路段不明原因自摔，滑行碰撞路邊停車格內車輛，造成機車騎士臉部及身上多處擦挫傷。警方到場發現張男身上有酒氣，經檢測酒測值達0.43mg/l，依公共危險罪送辦。

▲▼張庭瑚事發現場冒出駭人火花。（圖／記者柳名耕翻攝）

內湖分局提醒駕駛朋友，聚餐邀宴若有飲酒或是食用含有酒精成分食物，切勿駕車上路，應選擇大眾運輸、計程車、與朋友共乘或是代客駕車等，以免觸法，刑法公共危險罪及違反道路交通管理處罰條例第35條酒後駕車處新臺幣15000-90000元罰鍰。