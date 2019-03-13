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「你手怎麼黑黑的」哥3天後出車禍　她被開天眼..專家爆：每說必中

記者李玟儀／綜合報導

女星趙心妍在國小3、4年級時因緣際會「開天眼」，能夠看到很多一般人看不到的東西，世界從此變得「多采多姿」，不過她卻坦言沒有特別喜歡這項特殊能力，曾因為無心的一句話，非但沒有幫到哥哥，還因此變成「烏鴉嘴」。

▲▼趙心妍小時候被開天眼。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼趙心妍小時候被開天眼，曾看到哥哥手黑黑的，結果3天後對方出車禍。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼趙心妍小時候被開天眼。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

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趙心妍意外被開天眼後，正好外婆過世，跟著家人到太平間時，她卻在門口停下腳步，告訴媽媽：「我不想進去。」媽媽不明所以，但她卻說在門口看到過去舊電影中會出現的「牛頭馬面」，當時因為年紀還小，嚇得不知所措只能大哭。

除此之外，趙心妍分享另一樁親身經歷，當年哥哥剛學會騎車，某一天她發現哥哥手黑黑的，無心問了一句：「哥你手怎麼黑黑的。」對方看了一下沒發現她口中所說的異狀，因此不以為意，結果3天後哥哥出車禍手差點斷掉，因為這件事讓她頗有感觸，「有看到未知東西的天眼，好像對我不是好事。」

▲▼趙心妍小時候被開天眼。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼命理專家解釋。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼趙心妍小時候被開天眼。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

而命理專家周映君說，感應能力特別強的人當感知到某件事情要發生時，最好不要說出來，「說出來往往就烏鴉嘴，每說必中。」像趙心妍跟哥哥說手黑，結果3天後哥哥卻出車禍，其實這件事並不是因為趙心妍造成，關鍵在於透過不同的方式提醒，何篤霖舉例：「你最近騎車要慢一點，時速不可以超過30。」

▲▼趙心妍小時候被開天眼。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲命理專家解釋。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

周映君也說，有感應的人會用另外一種方式提點當事人，讓對方巧妙避過災難，但是不能說破，「你跟他講說你的手黑黑的，就已經說破了，說破了就救不了。」不過這些經歷均屬來賓客人經歷，僅供參考。

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趙心妍, 周映君, 開天眼

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