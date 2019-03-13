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Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

記者李玟儀／綜合報導

女星Selina的愛狗Pinky在13日離世，和狗狗感情超好的她哀痛地在臉書發文證實：「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子。」

Selina抱著Pinky道別，「在今天上午8：21，妳離開了我，安靜地在溫暖的家，柔軟地在我懷裡。」照片中可以看得出來，她強忍著內心的不捨和難過，低頭輕吻Pinky臉頰告別。

▲▼Selina,Pinky。（圖／翻攝Selina臉書）

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▲Selina告別愛犬。（圖／翻攝自Selina臉書）

相較於離別的照片顏色經常用黑白表達沉痛，Selina說：「我拒絕放黑白照片，因為妳在我心裡，永遠是彩色的模樣。」她希望把Pinky最美的一面永遠留在心裡，不管未來過了多久，Pinky依舊是她最愛的寶貝、公主。

▲▼Selina告別愛犬。（圖／翻攝自Selina臉書）

▲Selina告別愛犬。（圖／翻攝自Selina臉書）

Selina和愛犬Pinky感情好，但Pinky已是年邁成犬，健康狀況一直不太穩定，這幾天她和任爸、任媽到海島旅行，也透過視訊和Pinky講話，看著滿天星斗，她忍不住落淚說：「雖然妳看不到也聽不清了，我還是想看看妳，看妳睡覺，看妳吃飯，看妳做什麼都好。」更提到一家人在外地旅行時，就特別想念牠，最後更真情告白，「#Pinky我愛妳」讓大批網友為之動容。

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關鍵字

Selina, 任家萱, 任容萱, 任爸, Pinky

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