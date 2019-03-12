香港碰面「大神級A咖」　那對夫妻Kim一PO合照網秒跪：超羨慕！

記者李玟儀／綜合報導

「那對夫妻」Kim和Nico帶著女兒妮妮到香港舉辦見面會，除了獻出紅磡的演唱會初體驗給陳曉東之外，還安排了「打小人」的行程，不過最令人驚喜的是他和經典港片大咖黃百鳴合照，看到偶像跟偶像站在一起，網友在留言區狂刷驚嘆號表達內心的激動。

▲那對夫妻Kim和黃百鳴合照。（圖／翻攝自那對夫妻臉書）

請繼續往下閱讀...

Kim帶著妻女到香港開見面會，最特別的是有機會和黃百鳴碰面，並送上自己親筆簽名的作品。黃百鳴貴為港片傳奇男星，絲毫沒有大咖明星的距離感，親切地微笑合影，招牌溫暖的笑臉堆起飽滿又福態的顴骨，勾起許多網友年輕時觀影的

回憶。

黃百鳴下個月將滿73歲，不過身體狀況依舊保持不錯，從照片上看起來紅光滿面、神采奕奕。他從1970年代踏入影視圈至今已經40多年，拍過的經典作品無數，像是《開心鬼》系列電影、《家有囍事》、《花田囍事》、《八星報喜》等，陪伴無數粉絲成長。

▲黃百鳴雖然70幾歲了，但身材練得不錯。（圖／翻攝自黃百鳴微博）

難怪Kim一PO出和黃百鳴的合照後，1個小時內湧入1萬多名網友按讚，留言更達400多則，粉絲大呼懷念的同時，也留言寫下黃百鳴經典角色的稱呼，包括開心鬼、康森貴、朱榜眼、朱秀才，也讚嘆這麼多年過去了，他彷彿吃了防腐劑一樣，「好強大的凍齡術！」