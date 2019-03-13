鄭俊英劣跡狂爆...粉絲最擔心「她」　網看5年前互動：真倒楣！

記者李玟儀／綜合報導

南韓歌手鄭俊英因涉嫌偷拍及散播性愛影片引起軒然大波，相較於事發前的意氣風發，他現在處境有如過街老鼠，不僅被網友唾棄，更遭經紀公司開除。不過網友在好奇他會有什麼下場的同時，特別關心一位女星的狀態，她就是曾和鄭俊英合拍戀愛實境節目的鄭柔美。

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▲▼鄭俊英醜聞波及無辜的鄭柔美。（圖／翻攝自鄭俊英、鄭柔美IG）

鄭柔美過去曾和鄭俊英合作《我們結婚了》（我結），當時網友暱稱他們為「俊美夫婦」，兩人在節目中的互動曾讓CP粉回味無窮，或許因為這層關係，讓鄭柔美在鄭俊英醜陋行徑被揭發後，意外被捲入風暴之中，她的公司發表聲明：「在毫無根據的謠言中提及她的名字，令人不快！」強調惡意散播謠言將採取法律措施。

▲鄭俊英醜聞波及無辜的鄭柔美，網友意見。（圖／翻攝自微博）

網友也砲轟，「拍個綜藝就會發生什麼嗎」、「鄭柔美真倒楣，還跟他拍過《我結》。」但也慶幸當時兩人合作沒有火花，也沒有假戲真做交往，否則現在可能更牽扯不清，只是在鄭俊英涉案之際，網友不免關心鄭柔美的狀態，她在12日更新Instagram「不要擔心」安慰粉絲，也表達自己和鄭俊英的醜聞毫無關聯。

▲鄭柔美要粉絲們別擔心。（圖／翻攝自鄭柔美IG）