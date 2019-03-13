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張軒睿「告白真心話」　Selina聽2字答案秒收笑臉..網嘆：心疼

記者李玟儀／綜合報導

女星Selina和張軒睿近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，兩人互動有愛被網友暱稱為「軒萱夫婦」，不過上周因為張軒睿奶奶病危，約會行程臨時喊卡，時隔一段時間，兩人重新碰面，看得出來男方情緒低落，面對是否該繼續進行戀愛實境秀陷入猶豫。

▲▼Selina看到張軒睿翻出的答案後，只能露出無奈、不解的表情。（圖／翻攝自微博）

▲Selina用解答之書找到答案後，開心、興奮的表情全寫在臉上。（圖／翻攝自微博）

Selina和張軒睿重新碰面後，事前她興奮逛超市買食材下廚，開心之情全寫在臉上，但張軒睿的心情卻複雜得多。張軒睿因為家中變故顯得有點悶悶不樂，但貼心的他不希望破壞Selina的興致，依舊帶著笑臉出現，不過他坦言確實有放棄的念頭。

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▲▼Selina看到張軒睿翻出的答案後，只能露出無奈、不解的表情。（圖／翻攝自微博）

▲▼張軒睿說出自己煩惱時，眾人感覺他可能會因為家中變故萌生退意（圖／翻攝自微博）

▲▼Selina看到張軒睿翻出的答案後，只能露出無奈、不解的表情。（圖／翻攝自微博）

張軒睿和Selina在用餐之後，玩起最近很流行的「解答之書」，Selina的問題是「2019年會談戀愛嗎」，翻出答案「盛開」，Selina頓時樂開懷，不過當他說出內心的疑惑：「該不該繼續約會下去？」答案卻是模稜兩可的「輪迴」，直接在Selina面前坦白自己面臨的難處，讓攝影棚的嘉賓都感受到他的糾結，以及兩人戀愛之路將遭遇的困境，Selina當下也露出苦笑。

隨後張軒睿向Selina坦承，自己在猶豫要不要繼續約會下去，因為奶奶突然過世，怕自己的負面情緒會影響到對方，他直言：「我不希望妳跟我出來，卻要被我自己的心情影響。」更表示不喜歡身邊的人，因為自己而感到心情不好，他自認是個藏不住情緒的人，深怕Selina因此受傷。

▲▼Selina看到張軒睿翻出的答案後，只能露出無奈、不解的表情。（圖／翻攝自微博）

▲果然在看到張軒睿翻出的答案「輪迴」後，相較於剛才的狂歡，顯得無奈許多。（圖／翻攝自微博）

Selina和張軒睿一個人明顯渴望愛情降臨，一個人卻遲疑卻步，雖然節目沒有給出最終決定的結果，但粉絲為兩人不順的愛情路揪心不已，希望能盡早有個美好的答案。

節目片段請點這！

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