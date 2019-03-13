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上個月「密會勝利」興奮PO照　容祖兒送暖一句話被嗆爆：沒看新聞？

記者李玟儀／綜合報導

南韓歌手勝利疑似涉入性買賣被當地警方列為嫌疑人，又被踢爆在聊天室欣賞鄭俊英偷拍的女性私密影片引起眾怒，最後發表聲明表示退出演藝圈以示負責。原定在12日晚間他和容祖兒將在典禮上合唱，因為連日來的風波流局，容祖兒在受訪時表達關心，卻被網友砲轟：「妳是沒看新聞嗎？」

▲▼容祖兒談勝利。（圖／翻攝自容祖兒IG、《新浪娛樂》微博）

▲容祖兒在2月12日曾在Instagram上傳和勝利的合照。（圖／翻攝自容祖兒IG）

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容祖兒和勝利先前合作新歌《Pretty Crazy》，原先預定在「KKBOX香港風雲榜」上合體，不過最終由她一人演唱，典禮會後她接受訪問時不免被問到勝利相關問題，她表示很遺憾因為種種因素合作喊卡，面對外界擔心新歌會因為勝利事件受影響，她表示不怕，更讚對方在音樂方面很有才華。

▲▼容祖兒談勝利。（圖／翻攝自容祖兒IG、《新浪娛樂》微博）

▲容祖兒談勝利。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

只不過容祖兒接下來的話卻讓網友很傻眼，她說：「希望他能夠盡快沒事。」同時透露有透過工作上的共同朋友向勝利表達關心及祝福。雖然她的用詞明顯很小心，仍被網友指責：「這姐不看新聞，身邊工作人員也不看新聞嗎？真的敗人品的採訪回答。」

▲▼容祖兒談勝利。（圖／翻攝自容祖兒IG、《新浪娛樂》微博）

▲網友吐槽容祖兒。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

網友認為勝利是因為涉嫌犯罪而成為過街老鼠，這個時間點就算當事人說話都容易被放大了，更何況是周遭人士，「不知道就少說，還祝福，什麼鬼？」批評容祖兒挑這個時機點送祝福根本莫名其妙，不過也有網友緩頰，認為容祖兒只是在講場面話，而且她也說了和勝利只是「一面之緣」，可能真的不知道發生什麼事。

▲▼容祖兒。（圖／翻攝自容祖兒微博）

▲容祖兒發文。（圖／翻攝自容祖兒微博）

稍早容祖兒發文回應此事，「一直忙於排練，聽說發生了事情，但不知道已經發展到這麼嚴重。訪問引起大家誤會，十分抱歉。對於任何不合法不道德的行為，我是絕對不接受、不認同、不支持的！以後我也會更加關注時事及謹言慎行。 ​​​​」

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容祖兒, 勝利, BIGBANG, 鄭俊英

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