小禎「全裸入鏡」泡湯照曝光　蕭敬騰一看嚇傻：襪賽！

記者許皓婷／綜合報導

藝人小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，瘦身成果亮眼的她，更恢復以往模特兒身材。她11日大方在IG上PO出性感照，超大尺度連蕭敬騰看了都嚇傻直呼：「襪賽！妳幹什麼。」

▲小禎大尺度照，嚇壞蕭敬騰。（圖／翻攝自IG／蕭敬騰、小禎）

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小禎11日在IG發文：「多泡澡沒事！沒事多敷臉！今晚先這樣⋯睡去。」並PO出自己正在泡澡的照片，只見她臉上敷著面膜，上半身全裸入鏡，僅靠著泡泡遮蓋，若隱若現的性感模樣，更讓人有無限遐想空間。

▲小禎PO出性感泡澡照。（圖／翻攝自IG／小禎）



而小禎PO出泡澡照後，她罕見的大尺度性感模樣，更釣出蕭敬騰留言：「襪賽！妳幹什麼。」黃小柔也現身回覆：「這…。」也吸引大票網友留言大讚：「太辣了吧」、「好害羞喔」、「好瘦好美」。

▲蕭敬騰、黃小柔等人留言。（圖／翻攝自IG／小禎）

而小禎瘦身成果亮眼，也引起不少關注，她曾透露自己最胖時體脂率41%，當時從醫生、營養師到健身教練都叫她只要專注看體脂就好，所以沒有特別在意體重的數字起伏，果真經過半年，體脂已經降到21%，代表身體內的脂肪真正減少了，她覺得這才是真正的瘦：「很多人外表看起來瘦，體脂卻很高，其實也是虛胖。」

目前小禎則維持每天運動2個小時的習慣，通常一個小時有氧、一個小時重訓，就算偶爾想偷懶，她的方法竟然是「那就只運動一個小時」，毅力令人佩服。不過長期做同一種運動難免會膩，她的應對之道就是更換運動方式，比如從飛輪換到熱瑜珈，最近還跟著教練做BootCamp，是一種國外常用來訓練軍人的徒手間接訓練，如此不但不容易厭倦，也可以鍛鍊到身上更多不同的部位。