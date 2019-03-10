隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看傻：長得好成熟

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子，一家五口生活幸福美滿。Tony10日在IG分享Olie的近照，被發現才2個多月大的兒子瞬間長大了不少，更有著一張「成熟臉」，萌翻一大票網友。

▲隋棠、Tony婚後育有2子1女。（圖／翻攝自IG／隋棠）



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Tony10日在IG上PO出影片，只見畫面中，才2個多月大的Olie躺在床上，已經被養得相當圓潤，不只溢出超可愛的雙下巴，手臂更是像米其林一般肉肉的，更睜著雙眼狂盯著鏡頭看，模樣超萌，和當初剛出生時相比，更是瞬間長大了不少。

而Olie近照曝光後，可愛又成熟的模樣，引來大票網友留言：「Olie像爸爸」、「Olie長得好成熟～是小型男」、「弟弟是很成熟的臉耶」、「好早熟的臉」、「好會養喔❤」、「那個手臂～整個融化」。

▲隋棠兒子Olie模樣超可愛。（圖／翻攝自IG／Tony）



▲Lucy被發現無意間比出中指。（圖／翻攝自IG／Tony）

而隋棠產後鮮少曬出Olie的萌照，引來不少粉絲關心孩子的近況，她先前曾做出解答，「他非常好哦，鎖骨也復原的不錯，剛滿兩個月，目前是個快7公斤的小壯丁。」面對網友詢問，「為何沒有弟弟照片？」她則表示：「有啦，只是沒時間發文。基本上弟弟就是Max加Lucy的綜合體你們可以想像一下哈哈哈。」