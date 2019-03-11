劉詩詩「懷孕7個月」近照曝光！　網全看傻：肚子呢

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星劉詩詩跟吳奇隆2015年結婚後，目前懷有約7個月的身孕，她也已暫時停掉工作，神隱多時並住在台灣專心待產。10日迎來32歲生日，她則罕見在微博曬出自己的照片，身形依然纖細，讓網友看了紛紛直呼：「竟然還這麼瘦」。

請繼續往下閱讀...

▲吳奇隆、劉詩詩結婚3年，將迎來寶寶誕生。（圖／翻攝自微博／吳奇隆、劉詩詩）



劉詩詩近期正在專心待產，已許久未出現在公開場合，她的個人微博更是鮮少更新，她10日迎來32歲生日，當天湧進大票網友送上祝福，她更久違發文感謝：「祝福收到，謝謝大家。」並罕見地曬出自己的照片，只見畫面中，她穿著黃色帽T，手裡拿著手機正在拍攝面前的娃娃，下半身則穿牛仔褲入鏡，可見四肢仍非常纖細，孕肚也非常不明顯，讓粉絲看了紛紛大讚：「妳還是那麼瘦那麼美」、「懷七個月了還這麼的瘦」、「肚子呢」。

▲劉詩詩在生日當天發微博。（圖／翻攝自微博／劉詩詩）



而吳奇隆和劉詩詩婚後非常低調，微博最常分享的是美食和旅遊照，被網友笑虧「旅遊博主」，但10日迎來愛妻生日，他則在整點曬出心型煙火照，再加上愛心表情符號，立刻被聯想到是為老婆慶生，罕見曬照對妻子表達愛意，也在網路上引起熱議。

▲吳奇隆在劉詩詩生日曬愛心照。（圖／翻攝自微博／吳奇隆）