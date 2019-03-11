「他」打敗Hebe《小幸運》　奪YouTube華語音樂冠軍！

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫的《等你下課》在YouTube點擊數破億了！他的《告白氣球》MV目前點擊數也已1.8億，更超越Hebe（田馥甄）的《小幸運》MV1.7億，成為華語流行音樂點擊次數最高的歌曲。

▲周杰倫《告白氣球》點閱數打敗Hebe《小幸運》。（圖／翻攝自IG／周杰倫、田馥甄）



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周杰倫在39歲生日時，推出新歌《等你下課》，經過1年時間，該首歌曲MV10日在YouTube點擊成功破億了，截至目前為止，他已累積了3支破億歌曲，第一首是《告白氣球》，目前點擊次數超過1.8億，已在開春超越Hebe的《小幸運》MV1.7億，成為華語流行音樂點擊次數最高的歌曲，而他和張惠妹合唱的《不該》MV，目前點擊次數約1.2億，也是目前破億排行榜中，唯一的男女合唱歌曲，成績亮眼。

▲周杰倫《告白氣球》是華語音樂點擊次數冠軍。（圖／翻攝自YouTube）



▲周杰倫《等你下課》MV10日破億。（圖／翻攝自YouTube）



而周杰倫也在IG發文感謝支持：「謝謝所有粉絲讓我可以驕傲一下了，在YouTube上華語音樂最高點擊率是《告白氣球》。」該首歌曲在巴黎拍攝取景，他表示自己剛好在巴黎，而《等你下課》也剛好破億，並跟一起合作的楊瑞代在當地慶祝，他更開心直呼：「謝謝所有fans！」

▲周杰倫發文感謝粉絲。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



【周杰倫IG全文】

謝謝所有粉絲讓我可以驕傲一下了

在YouTube上華語音樂最高點擊率是#告白氣球

這部在巴黎拍的MV

今天剛好在巴黎

跟也是破億的#等你下課@garyyahg一起慶祝一下

謝謝所有fans