記者許皓婷/綜合報導

周杰倫和昆凌結婚後,育有女兒小周周(Hathaway)及兒子Romeo,夫妻倆感情甜蜜,愛的足跡遍布全世界,近日兩人又現身法國巴黎,還帶著孩子一起,更首度曬出全家福。

▲昆凌、周杰倫婚後育有一對兒女。(圖/翻攝自IG/昆凌、周杰倫)

昆凌和周杰倫近日飛到法國巴黎,她11日在IG罕見曬出「全家福」,一家四口首度同框,只見照片中,小周周和Romeo正坐著翹翹板,模樣俏皮可愛,她則站在女兒身後,疑似在幫對面的兒子及周杰倫拍照,畫面溫馨又有愛。

▲周杰倫、昆凌一家四口首度同框。(圖/翻攝自IG/昆凌)



而昆凌也開心分享在自己在巴黎鐵塔前的街拍照,只見她戴著卡其色帽子,臉上戴著墨鏡,身穿黑色長大衣,一下子看著一旁,一下子又回眸對鏡頭露出燦笑,一系列的美照更釣出周杰倫留言:「Such an awesome photographer.(這麼棒的攝影師)」她也嘴甜回讚老公:「 I agree about it this time.(這次我同意)」

▲昆凌稱讚周杰倫拍得好。(圖/翻攝自IG/昆凌)