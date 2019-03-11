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陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

記者許皓婷／綜合報導

女星陳珮騏在《金家好媳婦》殺青後，安排子宮肌瘤手術，預計休養結束，才會再加入《炮仔聲》拍攝，但至今遲遲未在劇中看見她的身影，引來大票粉絲關心，她本人也在11日親自做出回應。

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

▲陳珮騏為八點檔的熟面孔。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

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陳珮騏在2018年初《一家人》殺青後，就進入休息模式，除了前陣子短暫客串《金家好媳婦》之外，已經許久未出現在觀眾眼前，她無奈表示：「其實我認真休息養生也還沒超過十個月。」並透露自己出道十一、二年來，幾乎不曾好好休息過，「中途適度的給自己劃上一個休止符一點也不為過」。

而陳珮騏身體抱恙後，短暫告別八點檔，她透露：「最近這10個月我認為，這是第一次我為自己心態健全，真正好好的活著。」並無奈表示：「過去的我身心靈的敗壞程度真的不為外人所知。」她也認為自己和大家一樣都是一介凡夫，也有需要停下休息的時候，希望真心愛自己的粉絲，能夠體諒和支持。

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

▲陳珮騏。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏）

針對外界好奇的回歸八點檔時間點，陳珮騏無奈表示：「很多團友每篇發文底下都在問著什麼時候回台八，真的很抱歉，我幾乎看到就刪了，因為我真的沒有答案。」但她也掛保證：「我會再回到戲劇圈，只是拍什麼戲、做什麼事，一切都有上天和公司為我做最好的安排。」並表示自己現在的狀態，就是快樂、靜心的過著眼下的日子，更感謝粉絲對自己的肯定和愛。

【陳珮騏FB全文】

首先，謝謝大家對我的肯定和支持。
其實去年的今天我才剛從美國上完課回台不久，
投入新電影拍攝（電影預計今年六月上映）。
也就是說~其實我認真休息養生也還沒超過十個月，
且這中間還有回去插花二三個月金家的拍攝。
很多團友每篇發文底下都在問著什麼時候回台八~
真的很抱歉，我幾乎看到就刪了~
因為我真的沒有答案。

請大家冷靜聽我說說好嗎？
從開始跑綜藝通告到進入台八，
這十一、二年來我幾乎不曾好好休息過，
十多年來我總拚了命在工作著。

賺來的錢不敢說都是給了別人、付出在動保，
但最近這10個月我認為
這是第一次我為自己心態健全，真正好好的活著。
過去的我身心靈的敗壞程度真的不為外人所知。
我的人生才過一半，我相信至少還有40年要過。
我想，這中途適度的給自己劃上一個休止符一點也不為過。
而這將近一年的休息除了自己的健康狀況必須這麼做~
是我的意願也更有老天巧合的安排。
如果你真的是真心愛我的粉絲，希望你能體諒和支持~
我和大家一樣都是一介凡夫，我也有需要停下休息的時候。
而且大家的著急只是徒增自己的困擾
可其實我無能為力也給不了回應。

現在的我平靜的在過著生活，享受當下。
大家對於台語八點檔的問題
能不能轉個方向去問電視台或製作單位？
如果我有別的演出也一定會在這裡週知大家。
更希望能藉由一些不同的戲劇類型
有更專業的學習和長進（這同時我也不曾停止過學習和充電），
同時也能夠有更大的突破呈獻給真正支持我的團友們。
以上~
再次由衷感謝大家的愛和肯定。
我會再回到戲劇圈，只是拍什麼戲、做什麼事，
一切都有上天和公司為我做最好的安排。
現在的我就是快樂靜心的過著眼下的日子，
不急不慌的繼續給身心靈療養著。

【魔術Davio】小嗨滑滑步機 廢片企劃 ft.小嗨

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