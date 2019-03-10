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吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流…網一看傻了：在對罵

記者許皓婷／綜合報導

NBA將迎來例行賽尾聲，湖人隊10日主場迎戰塞爾提克，雖最後吞敗，但身為湖人隊球迷的吳亦凡就被捕捉到現身球場支持，而同樣在場觀戰的還有陳冠希，之前屢鬧不合的兩人，更被目擊在球場上聊天，在網路上掀起熱議。

▲吳亦凡.陳冠希湖人主場看球。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡、陳冠希10日現身觀戰NBA球賽。（圖／翻攝自IG／吳亦凡、陳冠希）

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吳亦凡是眾所皆知的湖人隊球迷，他10日便被發現出現在美國洛杉磯的史坦波中心，觀戰NBA湖人對戰賽爾提克的比賽，只見他穿著黑色的皮外套，內搭白色T恤及黑色長褲，現身支持。

▲吳亦凡.陳冠希湖人主場看球。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡.陳冠希湖人主場看球。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡現身支持湖人隊。（圖／翻攝自微博）

而除了吳亦凡現身球場之外，在場朝聖球賽的還有陳冠希，更被網友拍下兩人在場邊聊天的畫面，影片曝光後，在網路掀起熱議，引起網友議論紛紛，「陳冠希不是一直diss吳亦凡嗎」、「哈哈，battle了一段嗎」、「感覺氣氛在對罵」、「這是什麼情況」。

▲吳亦凡.陳冠希湖人主場看球。（圖／翻攝自微博）

▲吳亦凡、陳冠希被目擊在球場邊聊天。（圖／翻攝自微博）

事實上，吳亦凡先前擔任《中國新說唱》音樂總顧問，同時也身兼製作人和導師，雖然貢獻不少，卻始終難逃外界質疑「專業性不足」。陳冠希更曾開嗆「skr」流行語熱潮，又發文「你付錢給某個人，不代表他們就成了你的好朋友」，還曾用10句全都押韻的英文嗆聲：「錢不能為你買來名聲，它只能為你買來恥辱，這場嘻哈遊戲到底發生什麼鬼。」綜合所有內文，不少網友推測陳冠希diss的對象，可能就是在《中國新說唱》中數次提及自己跟國外製作人是好友的吳亦凡。

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