《超偶》《星光》《快樂幫》集合！　全都為了「他發片」

▲江明娟、康思婷力挺林宗興新專輯。（圖／動脈音樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手林宗興去年底發行台語創作專輯《出社會》，因為林宗興最早也是從pub開始演出，很喜歡走入人群做直接的互動，所以經紀公司安排了北中南共11場到

PUB及音樂餐廳辦快閃簽唱會，演藝圈的好朋友們都出來力挺！

賴銘偉一得知好兄弟林宗興要到桃園做快閃簽唱會，毛遂自薦擔任整天司機，載著林宗興趕場，梁一貞在活動結束後特別趕來現場幫忙搬專輯，一起在台下幫林宗興加油打氣，兩人除了當一日宣傳人員外，還有特別的經驗，現場還有觀眾拿著林宗興的最新專輯請他們簽名。

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▲賴銘偉、梁一貞力挺林宗興。（圖／動脈音樂提供）

在台北快閃時，《超偶》時的戰友江明娟低調地到現場支持，可惜一進場就被發現，也就大方的擔任林宗興的暖場嘉賓；林鴻鳴因為當天身體不適本想在下默默的支持，最後為了幫好兄弟宣傳，還是上台演唱了一首歌。

此外，當晚PUB駐唱樂團的女主唱，正巧是《快樂星期天－校園歌喉戰》的冠軍康思婷剛好是當天的女歌手，不斷的在台上幫忙宣傳林宗興的最新台語創作專輯。當天可謂難得一見的《超偶》、《星光》、《快樂幫》的大集合，現場的觀眾開心地覺得真是賺到了。