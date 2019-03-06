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《超偶》男冠軍被「泰國按摩師摸蛋蛋」　結束還給錢！

▲▼李子森。（圖／勝駿娛樂提供）

▲李子森體驗泰國當地風俗民情。（圖／勝駿娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

《超偶》冠軍頭銜李子森推出首張專輯《森呼吸》，結束上週台中簽唱會後，他本週立馬跟經紀人相揪到泰國曼谷「鬆一下」，這是他首次到泰國旅行直呼「好興奮」，沒想到在按摩過程中被摸到蛋蛋，結束後還給了對方小費。

為期一週的旅行採取的是小資自助路線，總預算得控制在2萬內打住。徹小資宗旨，餐飲部份則走訪當地市場吃「在地味」，以自助餐、麵攤這些庶民美食為主，他笑說：「認識一個國家最快的方式，就是要走進傳統市場，能最直接與當地人互動、吃到最道地食物！」

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▲▼李子森。（圖／勝駿娛樂提供）

▲▼李子森結束宣傳期，向公司告假放鬆。（圖／勝駿娛樂提供）

▲▼李子森。（圖／勝駿娛樂提供）

他把握機會走遍曼谷各地景點，搭乘免費郵輪體驗昭披耶河風景、恰圖恰市集挖寶、四面佛、大皇宮、碼頭夜市等觀光勝地，也體驗了正宗泰式按摩，妙的是，他不小心被按摩師「擦邊球」摸到蛋蛋，結束後緊張地問經紀人該怎麼辦，經紀人提醒他，「記得要給小費！按摩師都是很辛苦的，按摩身體觸碰純屬正常！別想太多。」

旅程最後經紀人帶著他到泰國批貨集散地「水門市場」採購宣傳服，卻礙於現場櫃位空間有限根本沒有更衣室，只好入境隨俗、罩上斗篷「當場脫褲」試穿服裝，在不斷試衣、周旋老闆殺價後可說是順利滿載而歸，他也形容，泰國旅遊CP值好高喔，東西又好吃，下次我一定要再來玩！

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