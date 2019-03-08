周采詩殺青後也懷孕了　挺6月肚看片被說「演什麼像什麼」

記者林奕如／台北報導



周采詩、陳妤及林予晞在「38婦女節」這天，和133位女性意見領袖齊聚「女性限定特映會」，一起搶先觀賞《我們與惡的距離》第一集。周采詩劇中飾演吳慷仁老婆，是一個家庭主婦，巧的是，殺青後她也懷孕，目前孕期六個多月，被調侃「真的是演什麼像什麼。」

▲周采詩、陳妤、林予晞搶先觀看《我們與惡的距離》。（圖／公視提供）

周采詩飾演家庭主婦丁美媚，以老公吳慷仁為天，卻無法認同他為惡人辯護的工作，兩人因此產生嫌隙，夫妻關係面臨危機。她過去拍戲習慣用揣摩與想像角色做功課，這一次則是真實地去「過美媚的生活」，「因為美媚是整齣戲裡最貼近真實人生的一個角色，我必須稱職的去扮演一個家庭主婦。」

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▲林予晞、陳妤、編劇呂蒔媛、製作人林昱伶、周采詩《我們與惡的距離》合體催淚百名女性觀眾。（圖／公視提供）

林予晞飾演精神科社工師宋喬平，為展現專業能力，開拍前還到療養院實習，提到拍攝中最困難的部分，卻是與劇中老公施名帥的對戲，「我跟施名帥這對夫妻有很多逗趣的台詞，可能我們都太有搞笑魂，走戲時常常會不小心走歪。」劇中她原堅持不生小孩，藉著照顧劇中姐姐賈靜雯與溫昇豪的女兒，重新檢視該不該生小孩的人生課題。

▲陳妤飾演職場菜鳥新人。（圖／公視提供）

陳妤則演出剛踏入職場的菜鳥新人，在新聞工作上不僅要面對賈靜雯與洪都拉斯兩位上司的壓力，家中更發生重大事故，為人子女的心境轉折表現令人刮目相看。該劇預告上線1個月來，已獲得102萬人次觀看的好成績，8日官方粉絲團同步發佈主題曲MV《別讓我走遠》，由林宥嘉演唱。

該劇是金鐘編劇呂蒔媛作品，講述一起無差別殺人事件，兇手李曉明造成了九人死亡，數十人受傷。品味新聞台編輯台主管宋喬安（賈靜雯 飾）兒子，正是罹難者之一，她和先生劉昭國（溫昇豪 飾）漸行漸遠，但因為11歲女兒行為日漸失序，兩人重新檢視自己身上的傷口。李曉明的辯護律師王赦（吳慷仁 飾），在李曉明死刑定讞之後，仍想要了解其犯罪動機，鍥而不捨的他，開啟了眾人命運的連結。該劇將於3月24日起，晚間9點於公視、CATCHPLAY及HBO同步播出，一次播映兩集。