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《大時代》邱琦雯二披婚紗！「秋月又嫁如觀」喊走心了

記者林奕如／台北報導

邱琦雯在民視八點檔《大時代》飾演苦女秋月，20多年背著冤枉誤會，還被瞧不起，終於能回到愛人身邊，在走紅毯時，非常入戲，心想終於走到這一步，未來人生路不用再辛苦了，她也感受到卑微的出身不重要，重要是愛她的人一直都在。

▲吳皓昇、邱琦雯《大時代》再度結婚，兒子馬俊麟、黃少谷。（圖／民視提供）

▲邱琦雯劇中飾演苦女秋月，二度披婚紗嫁如觀。（圖／民視提供）

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邱琦雯說，自己以觀眾的心態來看戲，覺得「秋月人生圓滿了！」為了秋月二度結婚的戲，劇組費心找到漂亮的婚宴會館，出動雙機高規格的拍攝，一拍就是8小時，她拍完立刻脫衣服，直呼：「禮服好重，無法呼吸。」她沒有特別忌口，維持好心情，養出漂亮好氣色，但太漂亮也被觀眾虧跟劇中兒子馬俊麟看起來像情侶。

▲吳皓昇、邱琦雯《大時代》再度結婚，兒子馬俊麟、黃少谷。（圖／民視提供）

▲吳皓昇劇中結第3次婚。（圖／民視提供）

飾演秋月的老公「孫如觀」的吳皓昇，他表示自己在《大時代》真的是結最多次婚的，總共三次步入紅毯，笑說還好戲外一次而已，他劇中狂追秋曰，每次收工看到觀眾留言「秋月秘笈」，都讓他噴笑，他也大導演非常用心的拍出唯美鏡頭，自己看到畫面也很感動。

▲吳皓昇、邱琦雯《大時代》再度結婚，兒子馬俊麟、黃少谷。（圖／民視提供）

▲蔡佳麟默默守護秋月人氣飆漲。（圖／民視提供）

蔡佳麟劇中默默守護秋月，演出「最佳工具人」而人氣飆漲，過年期間的商演大家開口閉口就是叫他阿旺（角色名），他角色身形福態，每天吃零食維持身材，為了婚禮戲也獻出阿旺第一次穿西裝，讓旁人直說：「原來阿旺可以這麼帥」。

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