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《花不棄》張彬彬復活被轟　林依晨曝光「真正結局」內幕

記者林奕如／台北報導

林依晨主演《小女花不棄》大結局，但8位配角集體領便當，男主角張彬彬則是掉下祭天井後，最後一分鐘復活，被網友狂轟爛尾，她8日出席活動笑回應：「結局是大家開會討論好多次，才有這樣的狀態，播出的長度縮減很多，它其實是開放式的結局，讓觀眾去選擇！」

▲林依晨出席活動。（圖／記者林奕如攝）

▲林依晨一身紅洋裝，襯出好氣色。（圖／記者林奕如攝）

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林依晨也透露，開放式的結局她都滿意，人生很多選擇，一個選擇就讓你轉一個彎，也許每個人心中都有他想要的結局，她也提及有個網友留言，讓她印象深刻，「誰都不知道古井之下是什麼世界，讓他生死不那麼絕對也不錯。」她總結歸納「總之就是要惜福」。她殺青後直到今年底都沒有接戲，希望拼生小孩，但她今透露：「暑假會有點事。」眾人以為她到時滿3個月可以公佈喜訊，她連忙笑說：「不是啦！我也想是但不是。」

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼《小女花不棄》大結局，8人領便當被轟爛尾。（圖／翻攝愛奇藝）

▲《小女花不棄》大結局，8人領便當。（圖／翻攝愛奇藝）

媒體頻頻關心她生子進度，會不會感到厭煩？林依晨智慧開示：「沒關係我就let it go啊，這不是對女明星，這是整個華人世界對女性的期盼會是比較僵化的，我骨子裡是叛逆的，但既然生活在這個區域，大家一起衝衝看，看看有什麼樣的方式。」

她平時生活也關心環保，透露潛水的時候撿了很多海洋垃圾，也有看過寄居蟹用奇怪的塑料當殼，讓她很不忍心，她到店家用餐，看到還在使用塑膠吸管，忍不住建議改善，店家都回她說：「沒辦法，大家習慣難改。」她還戴口罩、壓低聲音，就怕給店家壓力，鼓勵大家自備環保餐具。

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄, 黃心娣, 林柏宏, 蓮衣客

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