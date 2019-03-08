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許凱被白鹿醉酒強吻！《招搖》火辣「一夜荒唐」網暴動

記者林奕如／台北報導

許凱在古裝劇《招搖》飾演魔王之子，和女魔頭招搖（白鹿 飾）發展戀情，劇情也即將有大進展，兩人將發生一夜荒唐的激吻畫面，劇中白鹿因喝醉酒而去找正在守門的許凱，狂撩害羞boy，最後以三步驟「推倒、按頭、強吻」完成一夜荒唐任務。

▲《招搖》許凱白鹿一夜荒唐，許凱被推倒按頭強吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼《招搖》許凱、白鹿劇中一夜荒唐，他被推倒按頭強吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《招搖》許凱白鹿一夜荒唐，許凱被推倒按頭強吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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該劇改編自九鷺非香的同名小說，許凱角色有兩種階段，分別是前期不知世事的墨青，與職掌萬戮門門主的厲塵瀾，他和女主角組成「搖瀾CP」，任憑她抓胸肌撓癢癢、餵食糖葫蘆，為她上刀山火海取寶劍，被天雷劈傷也在所不惜，互動又甜又虐，不少網友直呼此劇有毒。

▲《招搖》許凱白鹿一夜荒唐，許凱被推倒按頭強吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼許凱《招搖》和女主角有親密戲，對比上一部戲和女主角有緣無份差很大。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《招搖》許凱白鹿一夜荒唐，許凱被推倒按頭強吻。（圖／愛奇藝台灣站提供）

最新劇情兩人一夜荒唐，白鹿酒醒後徹底忘記這風流事，透過可以窺看回憶的畫面，發現自己野蠻又激情的大膽舉動，卻也更確認了彼此心意。該劇愛奇藝台灣站已逼近500萬流量，「一夜荒唐」話題也引起許多討論。此外，由於許凱上一部戲《延禧攻略》和女主角吳謹言有緣無份，親密程度十分低，兩部CP時常被拿來比較，網友一看對照表直呼超爆笑。

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許凱, 白鹿, 招搖, 搖瀾CP

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