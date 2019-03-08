男主角缺席首映會！　張庭瑚驚傳車禍「臉縫4針」破相

記者林奕如／台北報導

時隔17年《愛情白皮書》重拍上檔，這次主軸是「畢業後5年故事」，五人組全部換新血，更特別邀請人夫王傳一、魏蔓加入，讓愛情線更加精彩，張庭瑚飾演歐陽掛居，因為車禍犁田，右臉被縫4針破相，沒有出席首映會，王傳一到現場才知：「我還以為現在男主角不跑宣傳。」

▲陳希瑀、宋柏緯、王淨、王傳一、魏蔓、謝翔雅、吳岳擎出席《愛情白皮書》首映。（圖／記者張一中攝）

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王傳一飾演成美（王淨 飾）的霸氣上司，介入她和歐陽掛居（張庭瑚 飾）之間，還有只穿內褲上陣的鏡頭，他現場有再穿內褲，做好保護措施，他笑說：「我不會要求清場，但現場有女性看到不好。」他劇中和王淨對手戲多，他幽默爆料她是吃貨一枚，有一場戲抱著她轉圈，抱到氣喘吁吁，恰好今楊丞琳也到場力挺，他直呼：「妳跟丞琳一樣沉。」

▲▼魏蔓、王傳一加入《愛情白皮書》。（圖／記者張一中攝）

升格為人夫，王傳一女兒目前已經8個月，開始牙牙學語叫爸爸，他露出微笑：「她現在體重10公斤，非常肥美，現在開始吃副食品，跟我一樣不愛吃紅蘿蔔，喜歡冰冰的東西。」他也說，上次一個禮拜到台北工作，回家小孩就有一點小小變化，他希望下一部戲能在台灣拍戲，多陪陪家人，更計劃生第二胎，「趁年輕取卵跟取精。」

▲張庭瑚車禍犁田臉縫4針，未出席首映會。（圖／資料照／東森提供）

張庭瑚因為車禍臉縫4針未出席首映，他劇中和王淨有對手戲，同時和魏蔓之前也有一段情，預告曝光一場「圖書館激情戲」，火辣尺度讓觀眾驚呼連連，她透露自己有貼Nu bra、雙面膠，還罩上一層小可愛的布，做好防護措施不擔心：「我飾演的京京角色敢愛敢恨，是現在新女性，劇中就是倒追他（張庭瑚）。」拍親密戲時是兩人第一次見面，張庭瑚緊張到耳朵紅，連工作人員都說他身體很僵硬，「他很紳士，會主動把外套張開，讓我躲鏡頭不曝光。」