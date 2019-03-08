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安心亞童年自閉躲人唱歌　自揭黑歷史爆哭：我不夠好！

記者林奕如／台北報導

安心亞（Amber）螢幕前陽光亮眼，但她自爆也有不為人知的「黑歷史」，甚至不知道自己「卡關」，接受ELLE時尚國際中文版專訪，表示演藝路看似順遂的自己，其實歷經撞牆期而不自知，曾覺得演不出來，哭著打電話給經紀人：「我不夠好，我不要演了！」

▲安心亞。（圖／NIKE提供）

▲安心亞自爆有不為人知的黑歷史。（圖／NIKE提供）

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在《全民最大黨》舉牌而走紅的安心亞，小時候就有星夢，她笑說：「玩扮家家酒時，會披著床單想像自己是妃子，跟空氣跪安！」陪阿公阿嬤看電視時，「也拿著梳子假裝麥克風，大聲唱歌，幻想自己是南台灣小姑娘的一員。」話鋒一轉，安心亞說：「其實，我小時候很沒自信，在同學眼中我很自閉，自己躲起來唱歌表演，好像只需要自己，現在回想起來，好像有溝通障礙。」

▲安心亞。（圖／NIKE提供）

▲安心亞回想小時候很沒有自信。（圖／NIKE提供）

安心亞說這種情況到進了演藝圈也還是一樣，心態影響前進，她回想：「當初進演藝圈，是因為覺得我個兒高，也許可以成為模特兒吧。」後來進了《最大黨》，成了歌手、演員，安心亞會在心底給自己小小的「許願」，「上個通告就好了，演部戲就好了，能出唱片就太好了！」一點一滴走到現在，自己形容很像馬拉松的賽前訓練，從5K、10K進步到21K的過程，但她沒有察覺「好了哲學」是不夠的。

▲安心亞。（圖／NIKE提供）

▲安心亞曾被老師指出：「為何妳都要戴面具？」（圖／NIKE提供）

有一次接演嚴肅的角色，卻讓她迎面遇上撞牆期，曾哭著說：「我不夠好，我不要演了。」直到有次舞台劇訓練，表演老師一句話：「為什麼妳都要戴著面具？」第一次聽到別人這麼說，而且還是自己的老師，讓她百思不解，心想：「我不是很親切、很做自己嗎？」這個人生大疑惑，在她直到穿上跑鞋，進入與自己對話的模式中，有天突然有了答案，「幽默其實是我的保護色，從小我就很擔心別人怎麼看我，會不會不喜歡我。」可能童年缺乏愛的影響，安心亞其實是躲在開心果底下的自閉小女孩。

安心亞接觸了慢跑，在喘息的過程中，「可以好好的去回想，一天工作下來的點滴。」她漸漸愛上了夜跑，更驚訝於臉型、身體線條的改變，如今她不只征戰半馬，還要挑戰全馬：「運動讓我勇敢面對真實的自己。」

小S逼問「我演技很很差嗎?」　影后秒低頭沉默....笑了 !

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