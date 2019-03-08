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《愛情白皮書》新舊成美合體了！楊丞琳糗當年暴肥10KG

記者林奕如／台北報導

時隔17年《愛情白皮書》翻拍，「舊版成美」楊丞琳到場力挺，她回憶，當時拍攝17歲，一路拍到成年18歲，因為壓力大暴肥10公斤，當年首映會上台還摔了超大一跤，印象深刻至今。「新版成美」由王淨出演，她也是吃貨一枚，被王傳一爆料：「抱她的時候很沉，跟楊丞琳一樣。」

▲▼王淨,楊丞琳出席新版《愛情白皮書》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲「新、舊版成美」王淨、楊丞琳合體。（圖／記者張一中攝）

該劇延續舊版，這次主軸是「畢業後5年故事」，王淨飾演女主角成美，和張庭瑚（飾演歐陽掛居）、宋柏緯（飾演瞿守治）大學時有複雜三角戀，步入社會後，更出現霸氣老闆王傳一（飾演邱庭）、魏蔓（飾演孟京京），替愛情發展增添變數。

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▲▼王淨出席新版《愛情白皮書》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲王淨。（圖／記者張一中攝）

王傳一升格人夫，這次和21歲王淨談戀愛，他說：「片場很多人喊我一哥，怕年輕人覺得我很嚴肅，我前兩天就跟王淨一直講笑話，想要拉近距離，但她都一臉茫然。」他現場示範「牛肉麵」笑話，全場只有一個人笑出聲，馬上被他說：「可能年紀大的人才聽得懂。」

▲▼陳希瑀,宋柏緯,王淨,王傳一,魏蔓,謝翔雅,吳岳擎出席新版《愛情白皮書》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲陳希瑀、宋柏緯、王淨、王傳一、魏蔓、謝翔雅、吳岳擎《愛情白皮書》全新陣容。（圖／記者張一中攝）

王淨擔綱女主角，問楊丞琳是否放大鏡來檢視，她連忙玩笑會用「顯微鏡」顯示，但她跟製作人劉瑋慈稱讚：「自己當時是年輕演出，她（王淨）年紀較長，現在整個狀態一定演得比較成熟。」王淨則說，看到偶像楊丞琳很興奮，人生第一張唱片就是買《雨愛》，看她的戲長大。

▲▼王傳一,魏蔓出席新版《愛情白皮書》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲王傳一、魏蔓加入，增添愛情發展變數。（圖／記者張一中攝）

王淨和張庭瑚有多場親密對戲，被問有愛上他？她說：「私底下相處太像朋友，有時候切換不過來。」她和林柏叡因為《鬥魚》戀愛ING，曾傳出分手，但她在IG大方曬愛，被問現在感情穩定，她馬上向身旁王傳一求救，王傳一笑說：「妳要長大了，想清楚再回答。」王淨逼問下，只簡單透露，現在就是專心工作，拍戲大家都忙，每天會聯繫，就是聊聊問候。男主角張庭瑚因為車禍梨田，臉上縫了4針，不好上妝因此缺席首映會。

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王淨, 陳希瑀, 宋柏緯, 王傳一, 魏蔓, 謝翔雅, 吳岳擎, 張庭瑚, 愛情白皮書

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