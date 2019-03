大S被踩3底線翻臉！　婚後爆發「拿鞋狠丟汪小菲」

記者田暐瑋/綜合報導

大S和汪小菲爆出婚變,原因除了傳出是和S Hotel經營不善有關,另一點則是婆婆張蘭的強勢作風。事實上,兩人只見5次面就結婚,先前她在節目上也因為不少小事就發火,甚至曾不顧攝影機還在拍,直接拿鞋子狠丟汪小菲,嚇得汪小菲不敢吭聲,夫妻互動引起不少網友討論。

大S在《幸福三重奏》中如實還原夫妻生活,汪小菲對她呵護備至,卻常因為一點小事惹怒愛妻,她在某一集脫口告白:「I love you!」老公理所當然地答:「Me too, I love you too!」她卻一秒被惹怒,怒瞪對方說:「Wrong answer.」嚇得老公抿了抿嘴唇緊張直問:「怎麼說?」她不動聲色地繼續看著對方,老公最後自行領悟了過來:「I love you more~」才化解這場危機。





▲大S常為了小事發火。(圖/翻攝騰訊視頻)

後來有一次,大S開心動手做餅乾,但汪小菲看到她一匙又一匙加入砂糖,驚訝直呼:「這麼多砂糖?確定是放這麼多嗎?」大S對於老公的疑問不予理會,並接著放進糖粉,更讓汪小菲質疑:「放了砂糖還要放糖粉?看來甜點真的得少吃。」這句話又踩到她的地雷,氣到怒瞪對方,嚇得汪小菲馬上住口,深怕老婆大人抓狂。

請繼續往下閱讀...





▲大S常為了小事發火。(圖/翻攝騰訊視頻)



大S對自己的咖哩飯非常有自信,希望聽到讚美,但汪小菲支支吾吾,就是答不出標準答案,換來大S一陣狠瞪,最後還是小S出馬才安撫姊姊,她一開始就已經不滿汪小菲給自己盛太少飯,沒想到汪小菲又補了一句:「老婆妳吃那麼多不漲嗎?」她終於忍不住當場大怒,直接把拖鞋當武器給射過去,嚇得汪小菲立刻閉嘴。

▲大S丟鞋子。(圖/翻攝CHOCO TV)



汪小菲與大S在婚前只見過5次面,從相識到結婚只花了49天,光速閃婚的婚姻曾讓許多人不看好,多次傳出婚變,這次雙方也第一時間出面否認。汪小菲雖然身為富二代,但童年缺乏父母陪伴,當他見到成長於熱鬧大家庭的大S時,內心反而得到踏實,他說這樣的緣分深埋已久,只是在適當的時機發芽了,回顧小時候的日子,他說:「孤獨的童年生活使我內心極為敏感。」而大S身上那種溫柔坦蕩的氣質,讓他在第一次見到對方時就深深著迷。

汪小菲說只要和大S在一起就能感到踏實與溫韾,現在兩人擁有一個女兒一個兒子,這份平凡的家庭幸福更是讓他感受到強烈的滿足感,也因此當被問到人生是否有遺憾時,他不假思索地回答:「我沒有任何遺憾,我很享受走過來的這段路程,如果有遺憾,就沒有這麼好的太太,這麼好的家庭和兩個孩子。」