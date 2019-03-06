大S被踩3底線翻臉！　婚後爆發「拿鞋狠丟汪小菲」

記者田暐瑋／綜合報導

大S和汪小菲爆出婚變，原因除了傳出是和S Hotel經營不善有關，另一點則是婆婆張蘭的強勢作風。事實上，兩人只見5次面就結婚，先前她在節目上也因為不少小事就發火，甚至曾不顧攝影機還在拍，直接拿鞋子狠丟汪小菲，嚇得汪小菲不敢吭聲，夫妻互動引起不少網友討論。

大S在《幸福三重奏》中如實還原夫妻生活，汪小菲對她呵護備至，卻常因為一點小事惹怒愛妻，她在某一集脫口告白：「I love you！」老公理所當然地答：「Me too, I love you too！」她卻一秒被惹怒，怒瞪對方說：「Wrong answer.」嚇得老公抿了抿嘴唇緊張直問：「怎麼說？」她不動聲色地繼續看著對方，老公最後自行領悟了過來：「I love you more～」才化解這場危機。





▲大S常為了小事發火。（圖／翻攝騰訊視頻）

後來有一次，大S開心動手做餅乾，但汪小菲看到她一匙又一匙加入砂糖，驚訝直呼：「這麼多砂糖？確定是放這麼多嗎？」大S對於老公的疑問不予理會，並接著放進糖粉，更讓汪小菲質疑：「放了砂糖還要放糖粉？看來甜點真的得少吃。」這句話又踩到她的地雷，氣到怒瞪對方，嚇得汪小菲馬上住口，深怕老婆大人抓狂。

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▲大S常為了小事發火。（圖／翻攝騰訊視頻）



大S對自己的咖哩飯非常有自信，希望聽到讚美，但汪小菲支支吾吾，就是答不出標準答案，換來大S一陣狠瞪，最後還是小S出馬才安撫姊姊，她一開始就已經不滿汪小菲給自己盛太少飯，沒想到汪小菲又補了一句：「老婆妳吃那麼多不漲嗎？」她終於忍不住當場大怒，直接把拖鞋當武器給射過去，嚇得汪小菲立刻閉嘴。

▲大S丟鞋子。（圖／翻攝CHOCO TV）



汪小菲與大S在婚前只見過5次面，從相識到結婚只花了49天，光速閃婚的婚姻曾讓許多人不看好，多次傳出婚變，這次雙方也第一時間出面否認。汪小菲雖然身為富二代，但童年缺乏父母陪伴，當他見到成長於熱鬧大家庭的大S時，內心反而得到踏實，他說這樣的緣分深埋已久，只是在適當的時機發芽了，回顧小時候的日子，他說：「孤獨的童年生活使我內心極為敏感。」而大S身上那種溫柔坦蕩的氣質，讓他在第一次見到對方時就深深著迷。

汪小菲說只要和大S在一起就能感到踏實與溫韾，現在兩人擁有一個女兒一個兒子，這份平凡的家庭幸福更是讓他感受到強烈的滿足感，也因此當被問到人生是否有遺憾時，他不假思索地回答：「我沒有任何遺憾，我很享受走過來的這段路程，如果有遺憾，就沒有這麼好的太太，這麼好的家庭和兩個孩子。」