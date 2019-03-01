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男歌手「開唱因病延期」攏係假　被爆真相：他偷吃被名媛老婆抓到！

記者蕭采薇／綜合報導

卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）去年2月剛宣布當媽喜訊，先前還登上了2018年富士比名人富豪榜30歲以下年收入最高冠軍。她日前更和男友崔維斯史考特（Travis Scott）甜蜜出席葛萊美獎緊擁放閃，不過1日竟爆出男方出軌的消息，讓網友感嘆：「卡戴珊姊妹們是連著被劈腿嗎？」

▲▼凱莉珍娜（Kylie Jenner）與崔維斯史考特（Travis Scott）。（圖／CFP）

▲凱莉珍娜與崔維斯史考特先前在葛萊美紅毯放閃。（圖／CFP）

崔維斯史考特忙於舉辦巡迴演唱會，先前卻突然宣布水牛城的演出延期，並表示是因為自己生病的緣故。不過根據外媒《TMZ》報導，崔維斯其實是因為出軌被凱莉抓到，對方鬧分手，才讓他不得不留在洛杉磯安撫太座。

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▲▼凱莉珍娜。（圖／翻攝自IG／凱莉珍娜）

▲凱莉珍娜和崔維斯史考特育有一女。（圖／翻攝自凱莉珍娜 IG）

崔維斯和凱莉珍娜育有一女，他不管去哪都把老婆、女兒帶在身邊，一家三口看似非常甜蜜。但去年底崔維斯被拍到與一名比基尼女郎非常親密，從曝光的畫面看來，他似乎已經把臉埋在女方的肩膀，看起來似乎正在說悄悄話，但兩人的距離幾乎可說是已經緊靠在一起。

對此，崔維斯史考特隨即在社群網站上爆氣回應，稱爆料媒體是在打擊真愛，稱自己只愛老婆凱莉珍娜一人，不會把時間浪費在出軌上，「這爆料非常無聊，你可以儘管再試試看，我和我的老婆的感情很堅定，現在就馬上回去慶祝！」

▲▼卡戴珊家族姐妹。（圖／翻攝自Khloe Kardashian IG）

▲卡戴珊家族姐妹近來接連被爆遭劈腿。（圖／翻攝自Khloe Kardashian IG）

不久前凱莉的姐姐科勒卡戴珊（Khloe Kardashian）才爆出與NBA克里夫蘭騎士球員特里斯坦湯普森（Tristan Thompson）結束近3年的戀情，育有一女的兩人正式因男方偷吃凱莉珍娜的模特兒閨蜜喬丁伍茲（Jordyn Woods）分道揚鑣。如今再傳小妹也被劈腿消息，讓網友熱議：「卡戴珊家族的女人最近怎麼了？」

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崔維斯, 凱莉珍娜, Kylie Jenner, Travis Scott, 卡戴珊, 卡達夏, 卡達珊

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