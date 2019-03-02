ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

回憶殺！《孟漢娜》強納斯兄弟拆夥6年重組　全當人夫帶老婆入鏡

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）由大哥凱文強納斯、二哥喬強納斯以及弟弟尼克強納斯組成。他們曾參與演出迪士尼頻道的《孟漢娜》的演出，因此而聲名大噪，是許多七、八年級生的童年回憶。這組親兄弟檔在2013年拆夥，6年後他們終於帶著新作品同組，讓粉絲們感動得不行。

▲▼強納斯兄弟（Jonas Brothers）時隔六年重組了。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

▲強納斯兄弟時隔六年重組了。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

強納斯兄弟在2013年原本預計於年底推出的錄音室專輯《V》，但他們除了工作重心不同，三人對於音樂的堅持也無法讓步，最終決定結束合作關係，並對外宣布強納斯兄弟解散。小弟尼克當時接受專訪時表示：「我們不敢說是『永遠拆夥』…但肯定的是，我們結束了一個篇章。」不排除再合體的可能。

請繼續往下閱讀...

▲賽琳娜和好泰勒絲。（圖／翻攝自賽琳娜IG、CFP）

▲賽琳娜和泰勒絲變熟的契機，其中就包括都與「強納斯兄弟」交往過。（圖／翻攝自賽琳娜IG、CFP）

大哥凱文在2009年就娶了女星丹妮爾喬納斯。至於當年最常出現在八卦媒體的兩個弟弟，曾與泰勒絲、「蘭小姐」宋·布蘭達交往的二哥喬強納斯，與演員蘇菲特納在2017年訂婚；小弟尼克強納斯當年與麥莉、賽琳娜兩位天后級女星緋聞鬧得沸沸揚揚，多年後情定大11歲的印度演員Priyanka Chopra。

▲▼強納斯兄弟（Jonas Brothers）時隔六年重組了。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

▲強納斯兄弟帶著老婆入鏡。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

時隔六年，已成了人夫的強納斯兄弟，通過社群網路宣布，他們決定重組回歸，並推出新單曲《Sucker》。三人更大方帶著老婆入鏡MV，讓不少歌迷感動的說：「聽歌前先尖叫了三秒！」、「真的是回憶殺！」、「好喜歡他們帶老婆入鏡的安排，感覺我們都一起成長了。」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

推薦閱讀

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

高雄世運5萬人合唱《Lost Stars》　魔力紅主唱感動：下次還要再見！

直擊／魔力紅穿「長袖中文衣」熱到滿頭汗　亞當終於脫了！全場尖叫

亞莉安娜招牌長馬尾變這樣　「俏皮升級版」粉狂讚：妳超美！

男歌手「開唱因病延期」攏係假　被爆真相：他偷吃被名媛老婆抓到！

「感謝他發揚光大的貢獻」　小賈斯汀生日被訂為「國家紀念日」

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

強納斯兄弟, Jonas Brothers

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓
  2. 回憶殺！《孟漢娜》強納斯兄弟拆夥6年重組　全當人夫帶老婆入鏡
  3. 木村拓哉出門逛街「遇到梁朝偉」　兩大男神隔11年世紀同框！
  4. 強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」
  5. 《創造營》4導師名單公開！　「平均年齡」網傻了…最小的是他
  6. 男友爆偷吃女助理　「陸第一美胸」女星街頭痛哭！大吵畫面曝光
  7. 盧廣仲傳訊約早餐！　李友廷懊悔「發生意外」講完全笑了
  8. 《角頭3》沒他的份！鄒兆龍認了：是我上一部表現不夠好
  9. 《聲林》7戰友全到！李友廷預告「晚上和林孟辰RAP新歌」
  10. 金南佶《熱血祭司》出意外！　「肋骨骨折送醫」中斷拍攝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366