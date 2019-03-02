回憶殺！《孟漢娜》強納斯兄弟拆夥6年重組　全當人夫帶老婆入鏡

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）由大哥凱文強納斯、二哥喬強納斯以及弟弟尼克強納斯組成。他們曾參與演出迪士尼頻道的《孟漢娜》的演出，因此而聲名大噪，是許多七、八年級生的童年回憶。這組親兄弟檔在2013年拆夥，6年後他們終於帶著新作品同組，讓粉絲們感動得不行。

▲強納斯兄弟時隔六年重組了。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

強納斯兄弟在2013年原本預計於年底推出的錄音室專輯《V》，但他們除了工作重心不同，三人對於音樂的堅持也無法讓步，最終決定結束合作關係，並對外宣布強納斯兄弟解散。小弟尼克當時接受專訪時表示：「我們不敢說是『永遠拆夥』…但肯定的是，我們結束了一個篇章。」不排除再合體的可能。

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▲賽琳娜和泰勒絲變熟的契機，其中就包括都與「強納斯兄弟」交往過。（圖／翻攝自賽琳娜IG、CFP）



大哥凱文在2009年就娶了女星丹妮爾喬納斯。至於當年最常出現在八卦媒體的兩個弟弟，曾與泰勒絲、「蘭小姐」宋·布蘭達交往的二哥喬強納斯，與演員蘇菲特納在2017年訂婚；小弟尼克強納斯當年與麥莉、賽琳娜兩位天后級女星緋聞鬧得沸沸揚揚，多年後情定大11歲的印度演員Priyanka Chopra。

▲強納斯兄弟帶著老婆入鏡。（圖／翻攝自YouTube／Jonas Brothers）

時隔六年，已成了人夫的強納斯兄弟，通過社群網路宣布，他們決定重組回歸，並推出新單曲《Sucker》。三人更大方帶著老婆入鏡MV，讓不少歌迷感動的說：「聽歌前先尖叫了三秒！」、「真的是回憶殺！」、「好喜歡他們帶老婆入鏡的安排，感覺我們都一起成長了。」