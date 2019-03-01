高雄世運5萬人合唱《Lost Stars》　魔力紅主唱感動：下次還要再見！

記者蕭采薇／高雄報導

美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）繼2015年後再度訪台，並首度於高雄世運主場館開唱，更是南台灣史上最大一次西洋歌手的戶外演唱會。他們此次《Red Pill Blues Tour》為亞洲調整歌單，特別演唱夯曲《Lost Stars》，5萬人合唱氣氛感人。

▲睽違台灣四年，魔力紅高雄世運主場館開唱。（圖／LIVE NATION提供）

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雖然已貴為天團，不過2012年來台時，魔力紅還只在7000人的世貿展演二館演出，睽違台灣四年，這回移師到五萬人的高雄世運主場館，魔力紅也相當瞭解歌迷，準備多首出道以來的熱門歌曲。包括《This Love》、《Animals》和《Moves Like Jagger》等等。尤其當《Moves Like Jagger》的口哨聲響起時，現場立刻爆出震耳欲聾的尖叫聲。

▲睽違台灣四年，魔力紅高雄世運主場館開唱。（圖／LIVE NATION提供）

在安可時，魔力紅特別演唱了歌曲《Lost Stars》。其實這首歌並非是魔力紅作品，而是主唱亞當李維（Adam Levine）為電影《曼哈頓戀習曲》所唱的主題曲。有趣的是，這首歌在歐美並不是特別的出名，但在喜歡情歌的亞洲反而獲得空前成功，傳唱度超高。

▲睽違台灣四年，魔力紅高雄世運主場館開唱。（圖／LIVE NATION提供）

因此在這回的《Red Pill Blues Tour》演唱會的歐美場次，幾乎都沒有演唱《Lost Stars》這首歌，卻會為了亞洲歌迷而特別演唱這首歌。高雄世運主場館的5萬歌迷也同樣以熱情回報，大聲的跟著唱和，讓亞當李維感動大喊：「謝謝！」並承諾：「我下次還想見到你們！」

▲全場五萬歌迷合唱，感動魔力紅。（圖／LIVE NATION提供）



魔力紅於28日抵達台灣，對於台灣美食念念不忘的吉他手James Valentine也特地要求要前往六合夜市品嚐台灣美食。魔力紅2017年推出全新專輯《Red Pill Blues 紅藍藥丸》全球銷售成績開紅盤，在台灣順利摘下各大排行銷售冠軍，至今更已經累積6白金、等同6萬張的銷售，堪稱台灣最受歡迎的西洋搖滾天團。

▲睽違台灣四年，魔力紅高雄世運主場館開唱。（圖／LIVE NATION提供）