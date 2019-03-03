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《初戀》女主角愛上繼母決定變性　「超展開劇情」網全傻：比八點檔更扯！

記者蕭采薇／綜合報導

泰國電視劇由於劇情高潮迭起，情節大開腦洞，加上演員們各個有高顏值，近年來在亞洲逐漸累積出忠實粉絲。近來一齣泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》，當中男主角原是同志，但因為愛上繼母決定當直男，沒想到繼母其實是女同志，他決定去做變性手術⋯⋯超展開劇情卻引起許多討論。

▲▼《初戀那件小事》平采娜（Baifern、呂愛惠）。（圖／翻攝自IG）

▲《初戀那件小事》女主角平采娜。（圖／翻攝自IG）

這齣泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》，暫譯為《吹落的樹葉》，文藝的劇名卻是超灑狗血劇情。男主角由泰國當紅小生Push（普提查）飾演，他在劇中飾演男同志Nira，父母離婚後與生母同住。沒想到繼母對他們母子非常照顧，Nira由感謝轉為愛意，並決定要成為「直男」後，卻發現繼母其實也是女同志。

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▲▼泰國當紅小生Push（普提查）。（圖／翻攝自IG）

▲泰國當紅小生Push飾演變性前的Nira。（圖／翻攝自IG）

Nira為了追求繼母，決定去做變性手術，成為擁有天使臉孔，魔鬼身材的正妹，而「女版Nira」正是由《初戀那件小事》的女主角平采娜（Baifern、呂愛惠）演出。Nira在劇中隱藏身份，千方百計追求繼母而擦出蕾絲情，更少不免有大膽的同性親密場面。

▲▼泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》海報。（圖／翻攝自網路）

▲泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》海報。（圖／翻攝自網路）

然而更驚人的事，Nira父親竟然愛上了變性後的兒子，更打算拋棄第二任妻子，Nira繼母後來也知道Nira的秘密，演變成一段剪不斷理還亂的三角戀情。超展開劇情已經引起不少網友好奇，已經準備要開追這部「腦洞大開神劇」，更有人直喊：「比台灣的八點檔還扯！」

▲▼《初戀那件小事》平采娜（Baifern、呂愛惠）。（圖／翻攝自IG）

▲《初戀那件小事》女主角平采娜。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字

泰劇, 平彩娜, Bai Mai Tee Plid Plew, 吹落的樹葉

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