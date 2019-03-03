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姜丹尼爾認了「IG遭控制」　決裂公司：我會重新辦帳號

記者吳睿慈／綜合報導

南韓高人氣歌手姜丹尼爾是Wanna One成員之一，他1月結束團體活動後，回歸原本的經紀公司，怎料，3日卻爆出他向公司提出解約，雙方產生誤會鬧上版面。他無奈之下，3日晚間10點多（台灣時間9點多）在官咖發文承認，確實與公司有矛盾，連IG帳號都會重新申請。

▲▼姜丹尼爾。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾不能自己發文，遭公司控制。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

身為Wanna One人氣最高的成員，姜丹尼爾3日爆出向公司提示解約，他晚間首度在官咖發文親自回應糾紛，「通過不好的新聞得知我的消息，很抱歉。」他承認自己與經紀公司有「糾紛」，他希望能夠透過IG多與粉絲交流，便向公司提出希望IG由自己管理，但遭到拒絕，雙方還在「爭論」中，就被爆出提解約的新聞了。

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▲▼ 姜丹尼爾認了「IG遭控制」　決裂公司：我會重新辦帳號（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

▲姜丹尼爾4日會重新辦IG帳號。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

姜丹尼爾無奈表示，有些報導不是事實，令他感到很慌張，為了不讓粉絲擔心，他明天12點（台灣時間11點）將會重新申請IG帳號，向粉絲訴說自己的事情，「要做下這樣的決定，我也煩惱了很久，這是為了我的粉絲所做下的決定，我很想大家，也想快點站到舞台上。」

Wanna One於1月27日正式結束活動，成員現各自回到所屬的經紀公司，也有人開始準備solo活動，然而，姜丹尼爾卻遲遲沒有回歸消息，令粉絲非常擔心，如今又爆出合約糾紛，無疑對歌迷打擊甚大，但也有人為他加油打氣，並表示會一直等著他。

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