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直擊／辣翻！Lisa翹臀撞地板　搖滾區近距離看狂叫

記者吳睿慈／林口報導

南韓人氣女團BLACKPINK於2016年出道，不到短短3年累積高人氣，她們3日來到林口體育館開唱，現場擠滿9000粉絲朝聖。4人換上多套華麗的舞台裝，一連從《DDU-DU DDU-DU》唱到《stay》、《Whistle》各種夯曲，並帶來各有特色的solo舞台，台下不時爆出激動尖叫。

▲▼ BLACKPINK輪流帶來solo舞台，其中以Lisa的表演最辣。（圖／Live nation）

▲BLACKPINK輪流帶來solo舞台，其中以Lisa的表演最辣。（圖／Live nation）

一連串多首團體歌曲，Jisoo打頭陣登場獻唱《Clarity》，而Lisa過去在網路上爆紅的「撞地板舞蹈」，3日終於呈現給台灣粉絲，她穿著藍紅黑色相間的短版上衣出場，9000名觀眾爆出熱烈尖叫，魅力十足又火辣的舞台，她不時可愛甜笑，看得全場狂噴鼻血，尤其是搖滾區的觀眾近距離觀看、不時傳出激動尖叫。

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▲▼ BLACKPINK。（圖／Live nation）

▲台粉為BLACKPINK造火車波浪。（圖／Live nation）

接著，Jennie壓軸《solo》，她將長髮紮成率性的馬尾，性感穿著兩截式褲裝，露出纖腰，氣勢十足站上台，帶來個人舞台。

BLACKPINK首度來台，全場都用英文與粉絲對答如流，Rose帶領其他3位成員組成「火車波浪」，從舞台左方跑到右方，粉絲則是為她們舉起手形成波浪，4位女孩樂得直呼「你們好可愛」，Jisoo也再次秀出中文：「大家真棒，你們最棒。」與粉絲默契極佳。

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