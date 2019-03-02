FTISLAND老是在國外演出　李洪基自爆戀情「女友常在等待」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手李洪基睽違多年來到台灣舉辦個人演唱會，2日在台北國際會議中心舉辦演唱會，他曾主持廣播節目，活動中段時，他把專長搬出來，現場瞬間轉換成廣播節目，傾聽粉絲心中的煩惱，有位女粉表示男友常出差，害得自己總是要等待，他彷彿看見自己的問題，驚嚇直呼「這我也想問啊」，自爆FTISLAND常去國外開唱，導致女友必須常等他。

▲李洪基為粉絲解惑，卻意外自爆戀情問題。（圖／記者張一中攝）



李洪基從小夢想是當廣播DJ，他喜愛聆聽粉絲的苦惱，2日也不例外，有位女粉表示「男友常出差，一去就是好幾個月，漫長的等待讓我很傷心。」聽聞粉絲的煩惱，他無奈大喊：「我也想問該怎麼辦！」他過去交女友時，因FTISLAND要去歐洲巡演，一去就是一個月，小倆口為此常吵架。

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▲▼李洪基2日舉辦個人演唱會。（圖／記者張一中攝）



為了解決粉絲的煩惱，李洪基建議：「男生去海外的時候，買個小禮物、給點小驚喜，回國再分享一下近況，再出去出差，雖然會反覆遇到同樣的問題，但這就是人生啊！」化身心靈小導師，他開釋：「人跟人相愛真的不容易，理解、包容對方很重要，多愛彼此一點就會更穩定。」難得公開戀愛心境，揭開神秘面紗。