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日本人站起來大喊⋯沒人聽懂！　李洪基出馬當翻譯：這啥狀況

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手李洪基2日在台北國際會議中心舉辦演唱會，這場活動不僅是他的生日，且恐成為他入伍前最後訪台的機會，觀眾席坐得滿滿。他自嘲當得知珉豪、BLACKPINK週末都在台灣開唱，很害怕沒有人來，哭腔喊著「謝謝，你們真的很棒。」雖是在台開場，但來了不少日本人，現場突有日本粉絲站起來大喊，無奈沒人聽得懂，他只好本人出馬幫翻譯，爆笑表示「這什麼狀況啊」。

▲李洪基在演唱會傾聽粉絲苦惱。（圖／記者張一中攝）

▲李洪基在演唱會傾聽粉絲苦惱。（圖／記者張一中攝）

李洪基在日本活動頻繁，累積大批日本粉絲，2日開唱也有鐵粉來到台灣，當他談起「今年即將入伍」，一名日本粉絲忽然激動大喊「我們會等你」，他調侃對方：「我是韓國人，幹嘛一直對我說日文。」但對方依舊情緒激動，他才用日文表示「好！約定！」沒想到，對方又一連串表達愛意，讓大批台灣粉絲聽得霧煞煞，他只好本人出馬：「她剛剛說會等我們團員當兵回來」，翻譯完又大喊：「這到底啥狀況啊！」

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▲▼2019李洪基演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼演唱會上遇到日本人大喊，李洪基親自出馬當翻譯。（圖／記者張一中攝）

▲▼演唱會上遇到日本人大喊，李洪基親自出馬翻譯。（圖／記者張一中攝）

場上遇到突發狀況，但李洪基非常機智，他為化解尷尬，笑著說：「這裡有台灣、日本粉絲，還有其他國家的人嗎？」於是台下喊著馬來西亞、香港、新加坡等，他再度大笑：「果然，台灣是亞洲集合地！」獲得全場掌聲。

既然提及當兵話題，李洪基也向粉絲約定，「有人擔心我去軍隊回來皮膚會變爛、唱歌變得害羞」，他激動大喊「不會！」就算是當兵，他還是會趁著休假的時候勤做皮膚管理，唱歌部分，他大喊「我在上廁所也會一直唱歌，放心！」率性的承諾逗得全場哈哈大笑。

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