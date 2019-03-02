專寵台粉加碼！李洪基：我再唱一首好了　獻唱「南部弄假牙」

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND曾以一首《壞女人》被取諧音為「到南部弄假牙」在台爆紅，主唱李洪基唱功堅強、個性獨樹一幟，擁有高人氣。他2日來到台灣舉辦個人專場演唱會，頂著一頭金髮順毛從舞台後方走出，以情感濃厚的歌曲《後知後覺》、《下雨了》開唱，酥麻嗓音飆到高亢音調相當順暢，證明吃CD唱功。

▲李洪基自嘲是新人歌手。（圖／記者張一中攝）



李洪基2日在台舉辦個人演唱會，率性穿著碎花外套、頂著一頭金髮站上台，他過去多度在TICC舉辦個人專場活動，再次回到同個場地，他高喊著：「這裡真的很帥氣，後面的你們看得到嗎？」看見台下座無虛席，他向粉絲表達謝意，並自謙鞠躬「我是新人歌手，今天會努力的，請多多指教喔。」逗得全場哈哈大笑。

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▲▼李洪基帶來抒情歌帥氣開場。（圖／記者張一中攝）



連續帶來抒情歌《後知後覺》、《下雨了》，李洪基接著炒熱氣氛，一連帶來多首嗨歌，他難得在粉絲面前跳舞，全場響起熱烈尖叫聲，但他隨後威脅喊著：「如果你們不跳舞，我就不跳喔！雖然你們後面有椅子不好跳，但旁邊很寬啊，你們可以走出來跳。」全場粉絲真的乖乖照做，台下隨著節奏擺動、跳得熱烈，氣氛超嗨。

李洪基帶來精彩演出，粉絲也精心準備應援，台下舉起「發光的洪明星」，他開心地表示「把手機拿來，我想照。」把台粉滿滿心意帶回韓國。演唱會尾聲，他坦言「應該是（當兵前）最後一次訪台了」，特地獻上台粉絲喜愛的《壞女人》（到南部弄假牙），全場感動大合唱，他再度暗示「韓國將會有最後一場演唱會，希望你們都會來。」圓滿結束演唱會。