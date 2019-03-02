你有發現這笑點嗎？　《雞不可失》導演親解：我很喜歡周星馳

記者吳睿慈／綜合報導

韓影史票房亞軍電影《雞不可失》現在台上映，有影迷大喊「笑到流淚」，但也有人表示「看不懂笑點」，評價兩極，票房卻依舊強強滾，目前全台票房衝破3000萬。電影裡其中一笑點，片尾突然出現粵語歌曲配樂，令不少影迷不解怎麼會是用這樣的背景音樂，事實上，導演李炳憲是周星馳鐵粉，他也親自解釋從小看星爺的電影長大。

▲《雞不可失》導演是周星馳鐵粉，親自解釋「加入8、90年代港片幽默」。（圖／CATCHPLAY提供）



李炳憲純粹想拍無厘頭喜劇，「我非常喜歡周星馳的電影，從小看他的喜劇長大，我也希望這部電影能帶給觀眾如同80、90年代香港電影的幽默感和精采武打。」下定決心要拍出搞笑片，導演在選角上費盡心思，由柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明共組的烏龍緝毒組，他滿意笑喊：「找齊這5位演員，幾乎就快大功告成了。尤其是渾身喜感的柳承龍，有他飾演高班長就讓人感到踏實安心。」

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▲▼《雞不可失》在韓創下影史亞軍票房紀錄。（圖／CATCHPLAY提供）



此外，《雞不可失》日前5位主演為宣傳電影登上綜藝《Running Man》，柳承龍首度出演綜藝節目，表現卻出乎意料好笑，除了再次發揮運籌帷幄的領袖特質，奇葩般的幽默感更讓人捧腹大笑，也令許多觀眾被這位影帝魅力擄獲，為電影再掀起討論度。