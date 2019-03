記者吳睿慈/台北報導

日本人氣女團Perfume 2018年夏天因超犀利趴登上台北小巨蛋,2日帶著個人專場演唱會來到台大體育館,吸引3000粉絲到場朝聖,她們全力以赴,頂級特效搭配精準完美舞步,甜美電暈滿場台灣歌迷!

▲Perfume在台開唱。(圖/雅慕斯娛樂提供)

Perfume 2日在台開唱,以最新專輯《FUTURE POP》為主題,用高科技巨幕揭開序幕,《If you wanna》、《TOKYO GIRL》、《Polyrhythm》、《無限未來》等暢銷單曲一網打盡,共演唱16曲。她們與歌迷互動的「P.T.A.時間 」,她們特地帶來五月天夯曲《Do you ever shine?》日文版,將全場氣氛炒到最嗨。

▲Perfume透露練唱五月天夯曲《Do you ever shine?》日文版。(圖/雅慕斯娛樂提供)



南德再度訪台,Perfume1日抵達飯店整裝後,馬上出門走透透,3人首次體驗釣蝦,還買了燒仙草、銀耳芋頭湯嘗試,意外看到台式麵包店也超感興趣,而晚餐則外帶小籠包、廣東粥,最後以腳底按摩結束滿檔的第一天。結束台北場後,Perfume預定3日離台,班機不公開。