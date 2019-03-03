維多利亞滑雪出意外！　「斜坡慘摔」撞傷頭破相

記者傅家妤／綜合報導

「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）與貝克漢結婚20年，育有3兒1女，夫妻倆非常看重家庭，一有時間就會帶著兒女外出旅遊，享受親子時光，不過近日她與家人一起到法國滑雪時，卻發生了意外，導致她臉蛋破相，讓粉絲擔心不已。

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▲維多利亞與家人一起去滑雪。（圖／翻攝自IG／維多利亞）

維多利亞日前帶著兒女到法國滑雪，期間也曬出不少度假美照，她透露這次是忙完時裝周後，一個非常特別的家庭時光，她還加碼曬了不少與兒女們的合照，畫面非常溫馨。隨後她還曬出兒子與老公的合照，開心表示：「在陽光下開心地一天！」字裡行間滿滿都是度假的愉悅，足見一家人玩得非常開心。

▲維多利亞撞傷頭破相。（圖／翻攝自IG／維多利亞）

不過維多利亞在滑雪時，卻不小心出了意外，她在IG限時動態上曬出一張近距離自拍照，只見她的眉毛上方，明顯有一條約2公分長的傷疤，上面還有些微的血跡，雖然不小心受傷破相，但她的心情似乎並沒有因此受到影響，還逗趣自嘲：「滑雪坡道很好玩，但並不圓滿。」可見傷勢並沒有太嚴重，但消息曝光後，仍有不少粉絲留言關心，要她好好照顧自己。不過近日維多利亞陪老公出席活動時，額頭上的傷疤已經不見了，似乎已經完全痊癒，這才讓大批粉絲放下心來。





▲維多利亞近日與老公出席活動時，額頭上的傷疤已經消失。（圖／翻攝自IG／維多利亞）