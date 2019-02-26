《一吻定情》隱藏版結局釋出！直樹♥湘琴婚禮「2人名字終於在一張紙」

記者林映妤／台北報導

陳玉珊執導，王大陸、林允主演的《一吻定情》好評不斷傳出，許多粉絲高喊：「王大陸版直樹很可以！」26日電影釋出導演忍痛刪剪的「婚禮片段」，只見湘琴終於圓夢和直樹步入禮堂，阿金則當婚宴主廚，苦喊「有洋蔥」；湘琴的好友則吐槽：「告白到求婚才3天，到底多怕江直樹不娶她？」十分爆笑。

被刪減的婚禮片段在前幾支預告及主題曲MV中皆有畫面曝光過，眾多眼尖的觀眾發現了，卻以為是自己錯過片尾彩蛋，或是各國版本不同，在網路上引發討論，因此劇組也特別釋出婚禮完整片段及劇照回饋粉絲。

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▲▼《一吻定情》婚禮刪剪片段畫面相當浪漫。（圖／京騰娛樂提供）

其實這場甜美浪漫的婚禮是尋遍全台灣場地，最後才在宜蘭找到的水教堂拍攝，更特別請到為藝人名人御用的婚禮佈置花意空間，為電影最後的結局打造完美的婚禮。王大陸受訪被問到現實生活中會不會也期待這樣的夢幻婚禮？他透露要看另一半的想法，「但兩個人的名字終於在同一張紙上這段真的很令我感動，兩個人能在一起非常美好。」

該片段雖然因為片長關係不得不刪減，但能在網路上釋出完整片段，也算是給電影補上一個圓滿的結局，粉絲終於能一睹惡作劇CP的婚禮超級滿足。《一吻定情》目前在大陸上映13天賣出1.67億人民幣，約新台幣7.67億元，成績不俗。

▲粉絲敲碗《一吻定情》婚禮畫面出爐。（圖／京騰娛樂提供）