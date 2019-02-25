奧斯卡／蜘蛛人握小金人！奪最佳動畫「官方早就準備好了」

記者林映妤／綜合報導

毫無懸念、眾望所歸！索尼影業動畫《蜘蛛人：新宇宙》拿下91屆奧斯卡最佳動畫長片！得獎者在台上感激表示：「謝謝影藝學院，我們要和製片、出品公司以及所有參與幕後的800多位工作人員分享這份榮耀，有你們無私奉獻才能夠完成這部電影。我們也要把獎獻給觀眾，謝謝你們支持，電影需要觀眾的支持與觀賞！」

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《蜘蛛人：新宇宙》在獎季中完全是大獲全勝，在金球獎、廣播影評人協會獎、英國影藝學院電影獎等都榮獲最佳動畫長片，官方顯然也對電影信心十足，得獎瞬間也釋出蜘蛛人手握小金人的圖，早就準備好拿獎了啦！本屆奧斯卡其他入圍者為《超人特攻隊2》、《犬之島》、《未來的未來》以及《無敵破壞王2：網路大暴走》。

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▲《蜘蛛人：新宇宙》獲最佳動畫長片，官方早就準備好了！（圖／翻攝自Spider-Man: Into The Spider-Verse）

在奧斯卡最佳動畫長片方面，一直都是迪士尼、迪士尼旗下皮克斯以及夢工廠的天下，這回索尼影業的《蜘蛛人：新宇宙》評價、聲望之高，遠遠超出其他作品。繼《黑豹》一連拿下最佳服裝設計、最佳美術設計兩個獎項，漫威10年來首度拿獎後，《蜘蛛人：新宇宙》也奪最佳動畫，奧斯卡再度肯定了漫威英雄。