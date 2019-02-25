ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

奧斯卡／蜘蛛人握小金人！奪最佳動畫「官方早就準備好了」

記者林映妤／綜合報導

毫無懸念、眾望所歸！索尼影業動畫《蜘蛛人：新宇宙》拿下91屆奧斯卡最佳動畫長片！得獎者在台上感激表示：「謝謝影藝學院，我們要和製片、出品公司以及所有參與幕後的800多位工作人員分享這份榮耀，有你們無私奉獻才能夠完成這部電影。我們也要把獎獻給觀眾，謝謝你們支持，電影需要觀眾的支持與觀賞！」

►更多【奧斯卡】相關新聞

《蜘蛛人：新宇宙》在獎季中完全是大獲全勝，在金球獎、廣播影評人協會獎、英國影藝學院電影獎等都榮獲最佳動畫長片，官方顯然也對電影信心十足，得獎瞬間也釋出蜘蛛人手握小金人的圖，早就準備好拿獎了啦！本屆奧斯卡其他入圍者為《超人特攻隊2》、《犬之島》、《未來的未來》以及《無敵破壞王2：網路大暴走》。

請繼續往下閱讀...

▲▼《蜘蛛人：新宇宙》最佳動畫長片。（圖／翻攝自Spider-Man: Into The Spider-Verse）

▲《蜘蛛人：新宇宙》獲最佳動畫長片，官方早就準備好了！（圖／翻攝自Spider-Man: Into The Spider-Verse）

在奧斯卡最佳動畫長片方面，一直都是迪士尼、迪士尼旗下皮克斯以及夢工廠的天下，這回索尼影業的《蜘蛛人：新宇宙》評價、聲望之高，遠遠超出其他作品。繼《黑豹》一連拿下最佳服裝設計、最佳美術設計兩個獎項，漫威10年來首度拿獎後，《蜘蛛人：新宇宙》也奪最佳動畫，奧斯卡再度肯定了漫威英雄。

推薦閱讀

小孩行為超異常！媽驚恐揭開真相：高智商連環殺手轉世

奧斯卡／男星「西裝大長裙」震撼紅毯！網刷留言：其他人滾回家吧

奧斯卡／皇后《We Will Rock You》嗨炸！網哭了：經典重現

安海瑟薇典禮前發文「靠北奧斯卡」　網友一面倒瘋讚：真女神！

奧斯卡／艾方索柯朗《羅馬》奪最佳外語！「第一反應」親她超暖

奧斯卡／美國隊長蓄鬍電翻紅毯！艾瑪史東「鬆餅裝」超傻眼

「寇弟」變男神！《愛上觸不到的你》預告迷妹瘋了：會哭死

《大娛樂家》有續集！休傑克曼回歸開金口　影迷爆哭：最好的消息

奧斯卡入圍大贏家／《真寵》3女戲中鬥到戲外！得了寵，也失了愛

奧斯卡／人生第2座小金人！馬赫夏拉阿里感謝「他」：精采人生啟發我

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

女星割60%舌頭續命！　舌破只擦口內膏...就醫才知「口腔癌4期」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

奧斯卡, 2019奧斯卡, 第91屆奧斯卡, 第91屆奧斯卡頒獎典禮, 奧斯卡頒獎典禮蜘蛛人, 蜘蛛人：新宇宙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 奧斯卡／從外送員成為奧斯卡影帝！《波希米亞》雷米馬利克狂親女友
  2. 【不斷更新】奧斯卡得獎名單／雷米馬利克《波希米亞》奪影帝
  3. 電影、電視、手機裡面都有他！入坑「朱智勛」必追這5部
  4. 奧斯卡／女神卡卡首座小金人！《Shallow》奪最佳電影歌曲
  5. 奧斯卡／爆雞皮！女神卡卡、庫柏「貼臉」合唱《Shallow》　網暴動：親下去～
  6. 《青春有你》有台灣「偶像劇鮮肉」　甜嗓帥臉「被邊緣」網泣：救他
  7. 奧斯卡／演員眼睛反射太空光影！《登月先鋒》搶下最佳視覺特效
  8. 奧斯卡／蜘蛛人握小金人！奪最佳動畫「官方早就準備好了」
  9. 奧斯卡／皮克斯首位華裔女導　《超人特攻隊2》短片《包子》奪獎
  10. 奧斯卡／驚奇隊長「高衩開到腿根」還是輸給73歲的她！　紅毯5美出爐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366