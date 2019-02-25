奧斯卡／艾方索柯朗《羅馬》奪最佳外語！「第一反應」親她超暖

記者林映妤／綜合報導

艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）執導墨西哥電影《羅馬》在91屆奧斯卡奪下最佳剪輯後，又不負眾望奪下最佳外語片獎！艾方索柯朗上台後激動表示：「再次謝謝演員們的精彩演出。我從很久以前就受到很多外語片的啟發，其實那些外語片都是英語片，對我來說也真的是『外語片』，《教父》等等都是經典！」

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▲艾方索柯朗《羅馬》奪最佳外語片。（圖／達志影像／美聯社）

艾方索柯朗一席話逗笑台下演員，的確英語片環伺情況，非英語片要受到國際認證確實不易。但他得獎後，第一反應是親吻他的素人演員耶莉莎阿帕里西奧（Yalitza Aparicio），畫面超暖。最後他也再次謝謝大會肯定，許多影人掌聲，認為實至名歸。其他最佳外語片入圍者則還有《我想有個家》（黎巴嫩）、《沒有煙硝的愛情》（波蘭）、《無主之作》（德國）以及《小偷家族》（日本）。

▲▼艾方索柯朗奪獎，溫暖親吻《羅馬》女主角。（圖／達志影像／美聯社）

《羅馬》雋永的家庭情懷結合墨西哥歷史，備受好評，今年風光入圍奧斯卡10項大獎。該片已經先擒下英國影藝學院電影獎以及美國導演工會獎的最佳影片，除了和《真寵》並列奧斯卡入圍大贏家，也是本屆奧斯卡最佳影片最熱門人選。

在《羅馬》前，已有9部「非英語」電影入圍過奧斯卡最佳影片，1938年《大幻影》、1969年《焦點新聞》、1972年《大移民》、1973年《哭泣與耳語》、1995年《郵差》、1998年《美麗人生》、2000年《臥虎藏龍》、2006年《來自硫磺島的信》和2012年的《愛》，但從沒有一部非英語片得過最佳影片。

奧斯卡最佳影片一直被稱作「英語片」最佳影片獎，能入圍不簡單，要得獎更是史無前例！究竟有望奪下最佳外語片的《羅馬》，有沒有辦法在最佳影片這個領域同時再下一城？許多影人都認為有其可能！