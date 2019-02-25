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安海瑟薇典禮前發文「靠北奧斯卡」　網友一面倒瘋讚：真女神！

記者林映妤／綜合報導

第91屆奧斯卡台灣時間25日早上舉行，本屆典禮沒有主持人，引起不少討論，連美國甜心安海瑟薇（Anne Hathaway）也對此發文「靠北」，不過正能量的態度卻讓網友大讚：「真女神！」

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安海瑟薇在典禮開始前3個小時在IG發文：「無論今天的典禮發生什麼事，記住一件事，最糟的已經過了。奧斯卡快樂！（No matter what happens with today’s show, just remember, it’s already been worse. Happy Oscars!）」

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▲▼安海瑟薇。（圖／翻攝自IG／annehathaway）

▲▼安海瑟薇發文「靠北」自己，幽默態度被瘋讚。（圖／翻攝自IG／annehathaway）

▲▼安海瑟薇。（圖／翻攝自IG／annehathaway）

事實上安海瑟薇曾在2011年與詹姆斯法蘭科（James Franco）一起搭檔主持第83屆奧斯卡頒獎典禮，當時許多網友都批評他們是「史上最爛」、「最尷尬搭檔」，這段主持經歷也成為安海瑟薇的黑歷史。

今年典禮因凱文哈特恐同言論主動辭去主持人一職，奧斯卡91年來第2次面臨沒有主持人的情況。對此安海瑟薇也在先前受訪表示，沒有人想接主持棒真的就是因為奧斯卡實在「極度隆重」，要是金球獎，大家或許可以小酌或飆點髒話，但奧斯卡不會容許。

安海瑟薇也說，奧斯卡的隆重感以及膨脹或吹噓，或許已經不適合現代，但這就是奧斯卡骨子裡的特質。當年安海瑟薇和詹姆斯法蘭科被砲轟不夠專業以及態度散漫，也被酸是歷屆最爛主持人。

不過今年安海瑟薇發文自嘲「最糟的已經過去」，還附上自己與詹姆斯法蘭科主持時的合照，大方態度也讓不少網友讚：「正能量！」、「其實你沒這麼爛，是詹姆斯太散漫了。」

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