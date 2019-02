安海瑟薇典禮前發文「靠北奧斯卡」　網友一面倒瘋讚：真女神！

記者林映妤/綜合報導

第91屆奧斯卡台灣時間25日早上舉行,本屆典禮沒有主持人,引起不少討論,連美國甜心安海瑟薇(Anne Hathaway)也對此發文「靠北」,不過正能量的態度卻讓網友大讚:「真女神!」

安海瑟薇在典禮開始前3個小時在IG發文:「無論今天的典禮發生什麼事,記住一件事,最糟的已經過了。奧斯卡快樂!(No matter what happens with today’s show, just remember, it’s already been worse. Happy Oscars!)」

▲▼安海瑟薇發文「靠北」自己,幽默態度被瘋讚。(圖/翻攝自IG/annehathaway)

事實上安海瑟薇曾在2011年與詹姆斯法蘭科(James Franco)一起搭檔主持第83屆奧斯卡頒獎典禮,當時許多網友都批評他們是「史上最爛」、「最尷尬搭檔」,這段主持經歷也成為安海瑟薇的黑歷史。

今年典禮因凱文哈特恐同言論主動辭去主持人一職,奧斯卡91年來第2次面臨沒有主持人的情況。對此安海瑟薇也在先前受訪表示,沒有人想接主持棒真的就是因為奧斯卡實在「極度隆重」,要是金球獎,大家或許可以小酌或飆點髒話,但奧斯卡不會容許。

安海瑟薇也說,奧斯卡的隆重感以及膨脹或吹噓,或許已經不適合現代,但這就是奧斯卡骨子裡的特質。當年安海瑟薇和詹姆斯法蘭科被砲轟不夠專業以及態度散漫,也被酸是歷屆最爛主持人。

不過今年安海瑟薇發文自嘲「最糟的已經過去」,還附上自己與詹姆斯法蘭科主持時的合照,大方態度也讓不少網友讚:「正能量!」、「其實你沒這麼爛,是詹姆斯太散漫了。」