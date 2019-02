記者林映妤/綜合報導

第91屆奧斯卡在台灣時間25日早上舉行,開場表演果然就是「皇后合唱團」演唱《We Will Rock You》出現,全場明星站起來致敬,現場氣氛嗨炸了!

今年因應《波希米亞狂想曲》在本屆奧斯卡入圍了5項大獎,皇后合唱團受邀登上奧斯卡殿堂演出,並由已經與皇后合作過2次演唱會的美國歌手亞當藍伯特(Adam Lambert)代替主唱佛萊迪墨裘瑞位子演出。

皇后開場先帶來《We Will Rock You》,接著演唱《We are the champions》,2首經典讓許多影迷嗨翻,認為經典重現;但PTT也有網友認為亞當藍伯特「唱兩句」就不行,或是認為表演不夠力,「用佛萊迪的聲音配唱還比較好」、「以為會唱《Radio Ga Ga》XD」,反應也十分兩極。