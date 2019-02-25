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奧斯卡／從外送員成為影帝！《波希米亞》雷米馬利克鍍金狂親女友

記者林映妤／綜合報導

《波希米亞狂想曲》雷米馬利克（Rami Malek）拿下91屆奧斯卡影帝啦！挾帶著金球獎、美國演員工會獎以及英國影藝學院電影獎的氣勢，雷米精湛詮釋皇后合唱團靈魂人物佛萊迪墨裘瑞的實力果然毫無懸念地拿下小金人，獲獎當下他馬上狂親身旁女友露西波頓（Lucy Boynton），大方放閃！

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▲▼雷米馬利克奪下奧斯卡影帝，放閃女友露西波頓。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雷米馬利克奪下奧斯卡影帝，放閃女友露西波頓。（圖／達志影像／美聯社）

「我的媽媽在這裡，雖然我爸爸已經過世了，但他在天上看著。謝謝所有一路上幫助我的人，謝謝影藝學院、謝謝願意賭在我身上的人。謝謝大家相信我、選我，或許我不是絕對的首選。當然也必須感謝皇后合唱團，謝謝你們的傳奇故事。」最後雷米也說：「我本身就是移民身分，希望自己的故事也能成為典範。」

其實37歲的雷米馬利克已在好萊塢闖盪許久，大器晚成的他一直到3年前主演影集《駭客軍團》才躍升一線演員為人所熟知，並在2016年以《駭客軍團》成為艾美獎首位非白人視帝！

▲▼91屆奧斯卡《波希米亞狂想曲》雷米馬利克、露西波頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡《波希米亞狂想曲》雷米馬利克狂親露西波頓！（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡《波希米亞狂想曲》雷米馬利克、露西波頓。（圖／達志影像／美聯社）

早在就讀高中時，雷米馬利克就對表演藝術充滿濃烈興趣，雖然有熱情，但身為美國加州出生的埃及移民第二代，雷米馬利克的戲路卻一直被限制住。為了維持生計，他曾當過披薩外送員，或是在異國餐廳做沙威瑪、鷹嘴豆餅。

充滿挫折的演藝之路，連雷米也都坦言：「我一直夢想在好萊塢片場工作，而非好萊塢的餐廳。」後來他陸續在《博物館驚魂夜》系列、《暮光之城：破曉》中演出，但都並非要角，一直到演出《駭客軍團》，才真正被大家喜愛、認識。

此次在《波希米亞狂想曲》飾演佛萊迪墨裘瑞，雷米馬利克可說是費盡心思，頂著演出全世界都知曉的真實人物的壓力，他不僅努力鑽研佛萊迪墨裘瑞、大衛鮑伊等巨星的現場演唱，更戴上假牙符合真實人物的模樣、口氣、唱腔，維妙維肖地重現經典，感動全球影迷、樂迷。

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