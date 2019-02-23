「寇弟」變男神！《愛上觸不到的你》預告迷妹瘋了：會哭死

記者林映妤／台北報導

還記得迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》（The Suite Life of Zack & Cody）可愛的雙胞胎主角嗎？現年26歲的「寇弟」寇爾史普洛茲（Cole Sprouse）除了活躍於美劇《河谷鎮》，近期也推出揪心愛情電影《愛上觸不到的你》，童星蛻變男神，預告一出迷倒萬千少女！

《愛上觸不到的你》改編自青少年暢銷小說，男女主角因雙雙患有囊狀纖維化症，不能觸碰彼此，這段充滿希望與化學反應的愛情，讓不少觀眾於第一時間聯想起另一部電影《生命中的美好缺憾》，但因疾病而「不可觸碰」，也變得更加椎心，不少觀眾看了預告好心疼：「一定會爆哭！」、「會哭到頭痛！」

請繼續往下閱讀...

▲寇爾史普洛茲榮登新男神行列。（圖／采昌提供）

電影前導預告在台灣上線不到24小時，就火速突破13萬觀看人次，更有近千次分享數。而「寇弟」在片中即使罹患罕見疾病還要撩妹的帥氣模樣，更讓粉絲紛紛留言：「天哪！寇弟變好帥！」、「我的心死了，被帥死！」、「寇弟生病仍然很帥（誤）！」讓人見識到天菜男神的驚人魅力。

不過更讓台灣片商吃驚的，莫過於這支預告，竟然在臉書上因為「太過煽情」遭人檢舉，導致一度慘遭臉書下架，讓片商苦笑：「電影太催淚也被嫌棄了！」《愛上觸不到的你》3月29日上映。

▲《愛上觸不到的你》寇爾史普洛茲、海莉盧理查森談揪心戀。（圖／采昌提供）