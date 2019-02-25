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奧斯卡／美國隊長蓄鬍電翻紅毯！艾瑪史東「鬆餅裝」超傻眼

記者林映妤／綜合報導

第91屆奧斯卡在台灣時間25日早上舉行，許多熱門入圍者星光紅毯的衣Q掀起討論，「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）留著大鬍子，身穿藍色西裝打上黑色領結，帥氣電翻網友給出好評！

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲91屆奧斯卡，克里斯伊凡。（圖／達志影像／美聯社）

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另外《真寵》艾瑪史東（Emma Stone）穿著格紋亮片貼身禮服盡顯好身材，高肩設計微露側乳有人給出好評，也有人形容是「鬆餅」。與她同部作品的瑞秋懷茲一襲膠感紅色禮服，頭上還帶著髮箍，雖頗有少女心卻像顆紅色膠囊，衣Q令人有些失望。艾瑪史東與瑞秋懷茲都以《真寵》爭奪最佳女配角獎。至於《真寵》奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）搶女主角，則穿著綠色高雅禮服後背搭配灰色絲質大蝴蝶結，頗有趣味。

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、瑞秋懷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

爭奪女配角的還有《為副不仁》艾美亞當斯（Amy Adams）穿著銀白色禮服搭配銀飾，盡顯貴氣又性感撩人。除了奧莉薇亞柯爾曼，女主角人選《一個巨星的誕生》女神卡卡（Lady Gaga）、《愛‧欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）剛好相當有反差，卡卡一襲全黑禮服，梳高包頭，完全沒有搞怪相當優雅；葛倫克蘿絲則全身大金色，一出場就被稱作「征服奧斯卡慾望非常強烈」。

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，奧利薇亞柯爾曼、艾美亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

《黑豹》男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）穿黑色珠繡西裝，果然有「王族」氣質；另外好萊塢CP也不少，《水行俠》傑森摩莫亞（Jason Momoa）與妻子莉薩博內特（Lisa Bonet）偕同亮相，粉色情侶裝和「最萌身高差」閃瞎紅毯！影帝大熱門《波希米亞狂想曲》男主角雷米馬利克（Rami Malek）與女友露西波頓（Lucy Boynton）一起現身，越愛越大方！

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，女神卡卡、葛倫克蘿絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡，艾瑪史東、克里斯伊凡、奧利薇亞柯爾曼、女神卡卡、瑞秋懷茲、艾美亞當斯、查德維克博斯曼。（圖／達志影像／美聯社）

▼91屆奧斯卡傑森摩莫亞、莉薩博內特以及雷米馬利克、露西波頓兩對CP很閃。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼91屆奧斯卡傑森摩莫亞、雷米馬利克、露西波頓。（圖／達志影像／美聯社）

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