奧斯卡／人生第2座小金人！馬赫夏拉阿里感謝「他」：精采人生啟發我

記者林映妤／綜合報導

《幸福綠皮書》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）不負眾望奪下91屆奧斯卡最佳男配角獎！這次他繼2017年以《月光下的藍色男孩》拿獎後，再度擒下第2座小金人。

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馬赫夏拉阿里上台後，表示：「謝謝影藝學院，也謝謝片中的真實人物薛利博士，是你用精采的人生故事啟發了我！謝謝我的對手演員維果莫天森以及導演，謝謝我的替身。更要謝謝我的母親、妻子，總是鞭策、鼓勵，推著我往前，就算不成功也不放棄。謝謝你們。」

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▲91屆奧斯卡，馬赫夏拉阿里。（圖／達志影像／美聯社）

對於馬赫夏拉阿里來說，本屆奧斯卡最佳男配角幾乎已是他的囊中物，他在《幸福綠皮書》飾演一位黑人鋼琴家，儘管文質彬彬、優雅不凡，但卻始終不是個白人。他在膚色種族之間游走，沒有歸屬感，直到遇見了維果莫天森飾演的義大利裔計程車司機大嘴東尼。2人在南方巡迴演出期間培養出深厚情感，沒有矯揉造作的劇情，卻能在互相理解的過程中，感受到溫熱暖心的愛。

今年其他最佳男配角入圍者還有《黑色黨徒》亞當崔佛、《一個巨星的誕生》山姆埃利奧特、《她的偽造遊戲》理查E格蘭特以及《為副不仁》的上屆男配角得主山姆洛克威爾。

除了《幸福綠皮書》，馬赫夏拉阿里近期也演出商業電影《艾莉塔：戰鬥天使》，另外他之前也曾參與《關鍵少數》、影集《盧克凱奇》、《紙牌屋》等作品，儘管有實力、有熱情，但現年45歲的他卻是一直等到2年前的《月光下的藍色男孩》才真正感受到星路大開，演技人氣備受肯定。